Lennar enregistre des livraisons trimestrielles de maisons inférieures aux estimations en raison du maintien des prix à un niveau élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lennar LEN.N a annoncé jeudi des livraisons de maisons au premier trimestre inférieures aux estimations de Wall Street , alors que la crise d'accessibilité liée à l'inflation aux Etats-Unis freine les ventes.

Les actions du constructeur de maisons basé à Miami, en Floride, ont chuté de 1,2% après la cloche.

"Notre premier trimestre de l'année fiscale 2026 a été défini par les mêmes vents contraires persistants qui ont pesé sur le marché du logement depuis plus de trois ans - des taux hypothécaires élevés, une accessibilité limitée, un sentiment de consommation prudent et une incertitude géopolitique, notamment le récent conflit en Iran", a déclaré Stuart Miller, co-président-directeur général de Lennar.

La société a annoncé 16 863 livraisons de maisons au cours du premier trimestre, contre des estimations de 17 677 maisons, selon les données compilées par LSEG.

Les constructeurs de maisons individuelles comme Lennar sont aux prises avec un ralentissement des ventes depuis plusieurs trimestres, car une pénurie d'offre résultant d'années de sous-production, associée à une inflation soutenue, a fait grimper les prix.

L'entreprise a réduit ses coûts pour protéger ses marges et a eu recours à des mesures incitatives ciblées telles que le rachat des taux d'intérêt hypothécaires.

Cependant, le moral des constructeurs américains s'est détérioré pour le deuxième mois consécutif en février, selon une enquête , en raison de la persistance des coûts élevés des terrains et de la construction, ainsi que des prix des logements qui restent élevés par rapport aux revenus.

L'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo s'est replié d'un point à 36 en février, restant en dessous du seuil de 50 depuis 22 mois consécutifs.

Lennar s'attend maintenant à livrer 20 000 à 21 000 maisons au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 20 232 unités.

Le constructeur a livré 20 131 maisons au cours du deuxième trimestre 2025.

Il prévoit une marge brute sur les ventes de logements entre 15,5 % et 16 % au deuxième trimestre, contre 17,8 % précédemment.

Hors éléments, le bénéfice du premier trimestre s'est élevé à 88 cents par action, alors que la Bourse attendait 96 cents par action.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 28 février 2026 s'est élevé à 6,62 milliards de dollars, contre des estimations de 6,88 milliards de dollars.