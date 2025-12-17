 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lennar déçoit au quatrième trimestre
information fournie par AOF 17/12/2025 à 14:36

(AOF) - Lennar a manqué les attentes de bénéfices au quatrième trimestre. Le constructeur de logements a déclaré un bpa dilué de 2,03 dollars, contre un consensus de 2,26 dollars, après 4,03 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du constructeur immobilier américain pour le trimestre clos le 30 novembre a atteint 9,37 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 9 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LENNAR RG-A
117,600 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank