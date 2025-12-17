Lennar déçoit au quatrième trimestre

(AOF) - Lennar a manqué les attentes de bénéfices au quatrième trimestre. Le constructeur de logements a déclaré un bpa dilué de 2,03 dollars, contre un consensus de 2,26 dollars, après 4,03 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du constructeur immobilier américain pour le trimestre clos le 30 novembre a atteint 9,37 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 9 milliards de dollars.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer