Lennar affiche un faible bénéfice trimestriel en raison de la baisse de la demande d'achat de logements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur américain de maisons Lennar LEN.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, les pressions liées à l'accessibilité financière continuant à peser sur la demande d'achat de maisons, ce qui a fait chuter les actions de la société de plus de 4 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le codirecteur général, Stuart Miller, a déclaré que si les taux d'intérêt ont légèrement baissé au cours du trimestre concerné, le marché du logement est resté sous pression en raison de la persistance des contraintes liées à l'accessibilité financière et de la faiblesse de la confiance des consommateurs.

"Malgré la pression supplémentaire exercée par la fermeture du gouvernement pendant six semaines, nous avons continué à construire et à vendre des logements, en nous adaptant au besoin à l'évolution des conditions du marché", a-t-il déclaré.

La société basée à Miami, en Floride, a déclaré un bénéfice de 1,93 $ par action au quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,22 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La hausse des taux d'intérêt a réduit l'accessibilité financière et pesé sur les bénéfices des constructeurs de maisons américains au cours des derniers trimestres, ce qui a été aggravé par une nouvelle incertitude sur les coûts liée aux droits de douane sur le bois d'œuvre et d'autres matériaux de construction essentiels.

"Alors que l'accessibilité et la confiance des consommateurs sont restées difficiles malgré la modération des taux d'intérêt, nous nous sommes efforcés de nous adapter à une nouvelle normalité alors que le marché retrouve son équilibre", a déclaré M. Miller.

Lennar a déclaré qu'il prévoyait des livraisons de 17 000 à 18 000 maisons au premier trimestre 2026 et une marge brute de vente de maisons de 15% à 16%. Au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 novembre, la société a déclaré une marge brute de 17 % sur les ventes de maisons.

Elle prévoit de livrer un total de 85 000 maisons en 2026.

Lennar continue de voir ses marges se comprimer alors qu'elle s'appuie sur des mesures d'incitation à la vente - telles que les rachats de taux hypothécaires - et qu'elle doit faire face à des ajustements de coûts dans un contexte de demande en baisse.

Le deuxième constructeur américain de maisons en termes de ventes a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 9,37 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,02 milliards de dollars.