LendingTree s'envole après un bénéfice du 4e trimestre dépassant les attentes et des prévisions optimistes

3 mars - ** Les actions de la place de marché de prêts en ligne LendingTree TREE.O ont bondi de 21,1 % à 45,71 $

** TREE a publié lundi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre consécutif , tandis que les prévisions pour 2026 étaient également supérieures aux attentes

** Truist Securities augmente son PT de 72 $ à 76 $, soit une hausse de 101,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist Securities estime que l'échelle de TREE, sa base de revenus bien diversifiée et sa valorisation offrent un positionnement attrayant sur la reprise en cours dans l'assurance et, à terme, dans les segments du logement et de la consommation, à mesure que les taux se normalisent

** Les six maisons de courtage qui couvrent l'action la recommandent à l'achat ou avec une note supérieure; PT médian 73 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action TREE était en baisse de 28,9 % depuis le début de l'année