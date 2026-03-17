Lemonade s'envole après que Morgan Stanley est devenu haussier sur le partenariat avec Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de l'assureur Lemonade LMND.N augmentent de 14,52 % à 66,13 $ après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation de "pondération neutre" à "surpondérer".

** La société de courtage indique que le partenariat entre LMND et Tesla TSLA.O représente une première étape importante et confère à Lemonade un avantage du premier entrant en matière d'analyse de données et d'expérience sur le terrain.

** LMND propose une réduction de 50 % des tarifs pour les conducteurs de véhicules électriques TSLA lorsque le logiciel d'aide à la conduite Full Self-Driving (FSD) du constructeur automobile est en fonction, car il dispose de données montrant qu'il réduit les accidents.

** "Comme le marché de l'automobile continue d'évoluer vers l'autonomie, nous nous attendons à ce que Lemonade étende son exposition à l'autonomie sur le plan géographique, ce qui lui permettra de multiplier par 10 son activité" -MS

** MS a également augmenté le PT de 80 $ à 85 $, ce qui représente une hausse de 47,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Cinq des 12 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", quatre comme un "maintien" et trois comme une "vente" ou une "forte vente"; leur prévision médiane est de 65 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, LMND est en baisse de 6,2 % depuis le début de l'année.