Legrand : vers une cassure des 137E, les 130E ne ligne de mire
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 17:41

Legrand décroche sous les 140E et s'achemine vers une cassure des 137E, zone où sont regroupées les MM50 et MM100 (c'est aussi la borne basse du canal haussier moyen terme): la correction pourrait s'accélérer en direction de la MM100 qui gravite vers 130,5E.

Valeurs associées

LEGRAND
137,3000 EUR Euronext Paris -3,04%
