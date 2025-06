Legrand, Sword Group, Wavestone... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a annoncé un investissement de 70 millions d'euros pour construire, détenir et exploiter une nouvelle unité de production de gaz industriels à Singapour. Dans le cadre d'un accord long terme, le Français fournira de larges volumes d'azote, d'oxygène, d'argon et d'autres gaz ultra-purs à VisionPower Semiconductor Manufacturing Company, une coentreprise formée par Vanguard International Semiconductor Corporation et NXP Semiconductors N.V.

Elis

Elis a annoncé l'acquisition de 100% de Bugadería Neutral en Espagne. En 2024, Bugadería Neutral a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros. Située en Catalogne, au Sud de Barcelone, Bugadería Neutral opère une blanchisserie qui s'adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration. L'entreprise emploie actuellement 145 personnes. L'équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre le développement de l'activité dans la région. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juin 2025.

Legrand

Legrand a annoncé la poursuite de sa stratégie d'acquisitions " bolt-on ", avec l'acquisition de Linkk Busway Systems. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Linkk Busway Systems est un spécialiste asiatique de référence en busbars - systèmes d'alimentation électrique par jeux de barres métalliques - de puissance, notamment pour les salles grises de centres de donnés. Basé en Malaisie, la société emploie plus de 240 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 45 millions d'euros.

Quadient

Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Quadient a annoncé l'acquisition de Serensia, une entreprise française comptant parmi les principales plateformes de facturation électronique immatriculées PDP (plateforme de dématérialisation partenaire) par le gouvernement français. Avec cette opération qualifiée de stratégique, Quadient renforce sa position dans le domaine de la conformité numérique et sa capacité à accompagner à la fois ses 150 000 clients européens ainsi que les plus de 8 millions d'entreprises impactées en France par l'obligation de passage à la facturation électronique.

Riber

Riber a annoncé la vente d'un système de recherche MBE 412 à un institut universitaire asiatique de premier plan. " Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du développement de travaux avancés sur les sources laser émettant à 1650 nm, utilisées pour la détection du méthane. Ce système sera notamment dédié à l'étude des matériaux à base de GaAs et d'InP. ", explique l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs.

Sanofi

Sanofi annonce que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au rilzabrutinib, un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) avancé, oral et réversible qui agit par modulation multi-immune, pour cibler une réduction des crises vaso-occlusives, qui peuvent se produire par inflammation, dans la drépanocytose.

Sword Group

Sword Group a annoncé la conclusion de 6 nouveaux contrats stratégiques, d'une durée comprise entre 4 et 5 ans, avec des clients majeurs issus de ses secteurs clés : le sport, l'énergie, et les organisations internationales. " Ces nouveaux partenariats viennent sécuriser notre backlog à hauteur de 135 millions d'euros extensible à 200 millions d'euros ", précise l'entreprise de services du numérique.

Vicat

Le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstration a notifié à la filiale américaine du groupe Vicat, National Cement Company of California Inc., l'annulation de l'accord de financement du projet de Carbone Capture Storage - Lebec Net Zero conclu le 4 décembre 2024. " Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une annonce plus large concernant la résiliation de 24 accords de subvention émise par le DOE ", souligne le cimentier.

Vinci

Vinci a annoncé une opération de croissance externe en Colombie-Britannique au Canada. Le groupe de construction va acquérir Peters Bros Construction, une entreprise de travaux routiers qui emploie 140 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 90 millions de dollars canadiens en 2024, soit 57 millions d’euros. Avec cette opération, le Français va pouvoir augmenter sa présence dans l’ouest du Canada et renforcer ses synergies et ses capacités opérationnelles dans cette zone.

Wavestone

Sur l'exercice 2024/2025, clos fin mars, Wavestone a enregistré une progression de 30% du résultat net à 75,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel récurrent du cabinet de conseil a progressé de 17% à 119,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente de 12,6%. Elle est conforme à l'objectif annuel révisé en décembre 2024 (12,5%). Pour rappel, la marge opérationnelle récurrente s'élevait à 13,1% en 2023/24 sur une base pro forma.