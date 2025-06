Legrand: réalise avec succès une émission d'OCEANEs information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Legrand a réalisé avec succès le placement d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2033.



Cette émission a été réalisée par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés. Elle porte sur un montant nominal de 800 millions d'euros, après exercice intégral de l'option d'extension.



Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la Société.



Cette opération porte la maturité moyenne de la dette obligataire à 5,8 ans, avec la prochaine échéance de remboursement, d'un montant de 400 millions d'euros, fixée au 6 mars 2026.





Valeurs associées LEGRAND 108,8000 EUR Euronext Paris -2,11%