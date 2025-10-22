Legrand : nouveau zénith à 150E mais potentiel de hausse limité
Pas de risque de cycle de consolidation avant une éventuelle cassure de l'oblique qui se confond avec la MM20 et qui gravitent vers 145E.
La situation se dégraderait plus franchement sous le support du 17/09 à 137,5E (après plus de 50% de hausse annuelle), l'objectif suivant étant 127,4E, support testé le 2 septembre.
|148,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
