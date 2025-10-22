 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,26
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Legrand : nouveau zénith à 150E mais potentiel de hausse limité
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:25

Legrand inscrit un nouveau zénith à 150E et le titre reste bien ancré dans son canal haussier... mais se heurte aujourd'hui à sa borne supérieure.

Pas de risque de cycle de consolidation avant une éventuelle cassure de l'oblique qui se confond avec la MM20 et qui gravitent vers 145E.
La situation se dégraderait plus franchement sous le support du 17/09 à 137,5E (après plus de 50% de hausse annuelle), l'objectif suivant étant 127,4E, support testé le 2 septembre.


Valeurs associées

LEGRAND
148,1000 EUR Euronext Paris +0,75%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean Castex, président de la RATP, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, le 14 février 2025 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Trains de nuit, TGV: Jean Castex convainc le Parlement pour piloter la SNCF
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:31 

    Relance des trains de nuit, développement du TGV, modernisation du réseau... Se dépeignant en usager amoureux des trains, Jean Castex a obtenu mercredi le feu vert du Parlement pour prendre la tête de la SNCF, où il devra résoudre une équation financière et technique ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank