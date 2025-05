Legrand maintient le cap dans les centres de données, moteurs de sa croissance

( AFP / MICHEL GANGNE )

Le spécialiste français des équipements électriques Legrand poursuit son accélération dans les centres de données, au coeur de sa stratégie de croissance, avec une hausse de 12,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et confirme ses objectifs annuels en dépit du contexte macroéconomique mondial autour des droits de douane.

"Legrand enregistre au premier trimestre une forte croissance de ses ventes portée par les centres de données ainsi que des résultats très solides", a déclaré Benoît Coquart, le directeur général du groupe en conférence téléphonique. "Nous confirmons nos objectifs pour l'année 2025".

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 12,3% à 2,28 milliards d'euros et le bénéfice net de 6,3% à 293 millions d'euros.

Le résultat opérationnel ajusté (après acquisitions) a crû de 13,1% à 470 millions d’euros, et la marge opérationnelle ajustée est ressortie à 20,7%.

"Nous poursuivons résolument l'exécution de notre plan stratégique à horizon 2030", a poursuivi Benoît Coquart en soulignant que les centres de données ont représenté 20% du chiffre d'affaires du groupe en 2024.

Legrand vise un chiffre d'affaires "compris entre 12 et 15 milliards" d'euros à cet horizon, contre 8,6 milliards en 2024.

Interrogé sur les droits de douane mis en place par l'administration Trump, Benoît Coquart a estimé que ces derniers auraient un impact sur le groupe, qui serait néanmoins en mesure de les compenser.

"Il a un coût significatif pour Legrand, de 150 à 200 millions de dollars, qu'on compensera par du pricing (capacité du groupe à fixer les prix de ses produits, ndlr), de la mobilité de notre supply chain (chaîne d’approvisionnement, ndlr)", a-t-il estimé en mettant en avant l'évaluation faite par le Fonds monétaire international (FMI).

Le FMI "considère que ces droits de douane auront un impact sur la croissance mondiale, mais n'envisage pas, à ce stade de scénario de récession", a-t-il rappelé.

Legrand indique viser pour 2025 une croissance de ses ventes comprise entre 6% et 10% (organique et par acquisition, hors effets de change) en "tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles et de politiques douanières se normalisant progressivement".

Le groupe vise également une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) globalement stable par rapport à celle de 2024 et un taux de réalisation RSE (responsabilité sociétale des entreprises) "d'au moins 100% pour la première année de sa feuille de route 2025-2027".

En termes géographiques, le chiffre d'affaires aux Etats-Unis (37,7% de l'activité du groupe) a progressé de 20,2% au premier trimestre grâce à "la performance remarquable des offres dédiées aux centres de données".

En Europe en revanche (40,9% du chiffre d'affaires), le marché du bâtiment "reste globalement atone dans la plupart des pays".