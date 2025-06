Legrand: lance une émission d'OCEANEs jusqu'à 800 ME information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 09:16









(CercleFinance.com) - Legrand annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2033.



Cette émission est réalisée par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal jusqu'à 800 millions d'euros.



Elle comprend un montant initial de 700 millions d'euros et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros.



Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la Société.







LEGRAND 108,9500 EUR Euronext Paris -1,98%