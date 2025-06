Legrand: FIL Limited franchit les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - La société FIL Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 juin 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Legrand et détenir (effectivement et par assimilation) 5,17% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'un changement de mode de détention des actions Legrand par le déclarant.





Valeurs associées LEGRAND 109,1500 EUR Euronext Paris +1,06%