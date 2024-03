Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: en tête du CAC, Morgan Stanley plus optimiste information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:48









(CercleFinance.com) - L'action Legrand signe jeudi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris grâce à une recommandation favorable des analystes de Morgan Stanley.



Vers 11h30, le titre progresse de 1,8%, contre un gain de 0,6% pour le CAC et un repli de 0,2% pour l'indice du secteur européen des valeurs industrielles, le STOXX Europe 600 Industrials.



Morgan Stanley, qui a relevé sa recommandation sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', estime que Legrand demeure l'un des rares noms de qualité au sein du secteur.



Le bureau d'études met également en avant une valorisation 'peu exigeante' sachant que sa croissance organique devrait accélérer autour de 5% sur la période 2025-2026, sous l'effet de ses activités dans la maison et les centres de données.



Son objectif de cours remonte en conséquence de 100 à 110 euros.





