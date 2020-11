Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand anticipe une baisse organique de son CA au T4 2020 Reuters • 05/11/2020 à 07:37









5 novembre (Reuters) - * CA SUR LES NEUF PREMIERS MOIS EUR 4,49 MDS VERSUS EUR 4,89 MDS IL Y A UN AN * CASH FLOW LIBRE CONSOLIDÉ À LA FIN SEPTEMBRE EUR 620,8 MLNS VERSUS EUR 671,6 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CONSOLIDÉ SUR LES NEUF PREMIERS MOIS EUR 493,3 MLNS VERSUS EUR 625,0 MLNS IL Y A UN AN * DETTE FINANCIÈRE NETTE CONSOLIDÉE À LA FIN SEPTEMBRE EUR 2,73 MDS VERSUS EUR 2,77 MDS IL Y A UN AN * PERSPECTIVE : ANTICIPE SUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 UNE BAISSE ORGANIQUE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES * RÉSULTAT OPERATIONNEL AJUSTE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS EUR 841,4 MLNS VERSUS EUR 998,5 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +1.26%