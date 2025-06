Legrand: acquisition de Linkk Busway Systems information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 07:44









(CercleFinance.com) - Legrand annonce ce jour l'acquisition de Linkk Busway Systems. Cette société est un spécialiste asiatique de référence en busbars de puissance, notamment pour les salles grises de centres de donnés (datacenters). Les Busbars sont des systèmes d'alimentation électrique par jeux de barres métalliques.



Basé en Malaisie à Beranang, Selangor, Linkk Busway Systems emploie plus de 240 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 45 ME.



Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : ' Nous sommes très heureux d'annoncer cette acquisition, la troisième depuis le début de l'année, et la deuxième dans le marché en forte croissance des datacenters qui représentait déjà 20% du chiffre d'affaires proforma du groupe en 2024. Elle s'inscrit pleinement dans les ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées à horizon 2030, en particulier le renforcement de nos positions sur les segments porteurs liés à la transition énergétique et digitale.'





