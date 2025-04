Legrand: acquisition de CRS en Australie information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Legrand fait part de l'acquisition de Computer Room Solutions (CRS), un acteur australien de premier plan dans la conception, le développement, la fabrication et la mise en service d'infrastructures salle blanche des centres de données.



Basé à Mascot, dans la banlieue sud de Sydney, CRS emploie près de 80 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros. Ses solutions innovantes viennent compléter le portefeuille d'offres de Legrand en salle blanche comme en salle grise dans la région.



'Cette acquisition permet de poursuivre le renforcement de nos positions aussi bien en Océanie que sur le domaine structurellement porteur des datacenters, qui représentait déjà environ 20% du CA du groupe en 2024 (proforma)', commente le directeur général Benoît Coquart.





