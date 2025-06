Légère progression en vue à Wall Street, Donald Trump temporise sur l'Iran

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Hier soir, le président américain a déclaré qu'il décidera dans les 15 jours si son pays intervient dans la guerre entre Israël et l'Iran. Par ailleurs, plusieurs ministres européens doivent rencontrer aujourd'hui leur homologue iranien pour reprendre les négociations sur le nucléaire. Du côté des valeurs, Accenture devrait reculer en raison de commandes plus faibles qu'anticipé. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,27% et 0,34%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés jeudi à l’occasion d’un jour férié célébrant l’abolition de l’esclavage.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti stable à -4 en juin. Il était attendu en amélioration à -1,7.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a de nouveau relevé ses objectifs annuels, mais ses commandes ont déçu. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 2,2 milliards de dollars, soit 3,49 dollars par action, à comparer avec 1,93 milliard de dollars, soit 3,04 dollars par action, un an plus tôt. Le marché anticipait seulement 3,29 dollars par action. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 17,7 milliards de dollars, à comparer au consensus de 17,33 milliards de dollars.

Gilead Sciences

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le Yeztugo de Gilead Sciences. Il s’agit d’un inhibiteur de capside du VIH-1 injectable, comme prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour réduire le risque de transmission sexuelle du VIH chez les adultes et les adolescents pesant au moins 35 kg. Ce traitement devient ainsi la première et unique option biannuelle aux États-Unis pour les personnes nécessitant ou souhaitant une PrEP. Selon les données d’une étude, 99,9 % des participants ayant reçu Yeztugo lors des essais de phase III sont restés négatifs.

Microsoft

Microsoft prévoirait de supprimer des milliers d'emplois au cours des prochaines semaines, en ciblant principalement son service commercial, affirment Bloomberg et le Wall Street Journal. Ces licenciements s'inscrivent dans le cadre d'un effort de rationalisation des opérations dans un contexte d'investissements importants dans l'infrastructure pour l'intelligence artificielle.

Smith & Wesson

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires de Smith & Wesson s'est élevé à 474,7 millions de dollars, soit une baisse de 11,4% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net (GAAP) s'est élevé à 13,4 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée, contre 41,4 millions de dollars, soit 0,89 dollar par action diluée, pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation de l'entreprise américaine qui fabrique des armes à feu a reculé en passant de 47,1 à 23,88 millions de dollars. La marge brute est de 26,8% contre 29,5 % il y a un an.