Légère progression des Bourses européennes, week-end prolongé à Wall Street

(AOF) - Les marchés européens confirment leur légère progression. Wall Street est fermée aujourd’hui à l’occasion de l'anniversaire de George Washington. Le secteur de la défense est bien orienté alors que Donald Trump met la pression pour que l’Europe augmente ses dépenses dans ce domaine. Un peu avant 14h30, le CAC 40 gagne 0,13% à 8189 points et l’EuroStoxx50, 0,35% à 5513 points. Les volumes sont faibles du fait de l’absence des investisseurs américains. Les taux longs progressent en Europe : le rendement du 10 ans allemand gagne 5,7 points de base à 2,49%.

