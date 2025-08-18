Légère progression attendue des marchés européens, rencontre Trump-Zelensky à Washington

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement progresser ce lundi à l'ouverture de la première séance de la semaine, après le sommet très attendu vendredi soir en Alaska entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine. Aucun accord de cessez-le-feu en Ukraine n'a pas été trouvé à l'issue de ce sommet. Ce lundi, le locataire de la Maison Blanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens seront réunis à Washington pour discuter d'un accord de paix. La question des territoires annexés devrait également être abordée. Le CAC 40 devrait gagner 0,06%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hopium

Hopium, la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 80 actions existantes contre 1 action nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour. Les actions anciennes Hopium ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 15 août 2025 et ont été remplacées par les actions Hopium nouvelles ce lundi 18 août 2025. Le code mnémonique (ALHPI) reste inchangé.

IT Link

IT Link a reculé vendredi dernier à la Bourse de Paris. L'action de la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés se replie au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires décevant au premier semestre 2025. Suite à sa performance, le groupe a revu à la baisse ses objectifs de ventes. Sur les six premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 42,29 millions d'euros en croissance que de 0,8%. (1,6% retraité de l'effet calendaire négatif). Le taux d'activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2024.

Valneva

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin à dose unique, Ixchiq, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes et fait suite à l’extension de l’indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 2025.

Verallia

Jeudi soir dernier, Verallia a annoncé les résultats de l'OPA volontaire initiée par BWGI à l'issue de sa période de réouverture. Cette période de réouverture de l’offre, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu’elle ne détient pas, s’est clôturée le 13 août dernier. Durant la période de réouverture, 8 141 380 actions Verallia ont été apportées à l’offre, représentant 6,74% du capital et 5,72% des droits de vote de Verallia. Au lendemain de cette annonce, Verallia a fini lanterne rouge au sein de l'indice SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur la balance commerciale en juin seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers sera connu à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,01% à 1,17 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé et scruteront avec attention les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet en Alaska. Les deux chef d'Etat discuteront largement de la question de la guerre en Ukraine, de l'évolution du conflit et d'un possible cessez-le-feu. Côté valeurs, Pandora a chuté à Copenhague après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché. Enregistant une quatrième séance de suite dans le vert, le CAC 40 gagne 0,67% à 7923 points. En revanche, le FTSE 100 a perdu 0,38% à 9141 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après le ralentissement des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet. Ils ont augmenté de 0,5% contre une hausse de 0,9% en juin. Les investisseurs réagiront aux discussions attendues en Alaska qui démarrent ce soir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'Etat discuteront du sort de la guerre en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. Côté valeurs, Applied Materials a dévissé après l'annonce de prévisions décevantes. Le Dow Jones a gagné 0,08% à 44946 points et le Nasdaq a perdu 0,40% à 21622 points.