Légère hausse en vue des marchés européens, Washington et Pékin poursuivent leurs négociations

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement progresser à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,03%. Sur le front commercial, espérant des signes d'apaisement, les investisseurs restent attentifs aux discussions sur le dossier des droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine à Londres. Les deux puissances économiques vont poursuivre notamment leurs négociations sur les terres rares. "J'ai de bons échos. Tout se passe bien avec la Chine. Mais la Chine n'est pas facile", a déclaré hier en fin de journée à la presse le président américain Donald Trump.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Groupe Bastide

Le groupe Bastide annonce la cession de ses filiales françaises Cicadum (signature sous conditions suspensives de financement), détenue à 51%, et Medsoft, détenue à 100%, toutes deux spécialisées en stomathérapie. Les deux filiales ont été cédées à leurs fondateurs. Sur l'exercice 2023-2024, Cicadum et Medsoft ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 11 millions d'euros. Cette opération de cession, réalisée en numéraire, aura un effet relutif sur la marge et contribuera à la réduction de la dette financière nette du groupe Bastide.

Renault

Le constructeur automobile, qui restait sur trois précédentes séances dans le rouge, a terminé hier dans le vert. Le groupe avait confirmé la veille avoir été contacté par le ministère de la Défense pour s'implanter en Ukraine afin d'y produire des drones destinés à l'armée ukrainienne et française, mais n'avoir encore pris "aucune décision". "Nous avons été contactés par le ministère des Armées. Des échanges ont eu lieu, aucune décision n'est prise à ce stade car nous attendons notamment des précisions sur ce projet de la part du ministère", a indiqué le groupe à BFMTV.

Sanofi

Sanofi a fermé hier la marche de l'indice phare de la place parisienne. Le groupe pharmaceutique a indiqué qu'il livrera Beyfortus (nirsevimab) dès le début du troisième trimestre pour assurer une large disponibilité bien avant la saison 2025-2026 du virus respiratoire syncytial (VRS), qui commence généralement en novembre pour se terminer en mars. Les immunisations commencent au début de l’automne et ces livraisons anticipées permettront aux professionnels de santé d’aborder la saison en toute confiance.

Ubisoft

Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit des salariés du groupe. L'offre est réservée aux salariés des sociétés et succursales du groupe Ubisoft dans dix-huit pays. Les actions souscrites par les bénéficiaires dans le cadre de l'offre sont indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'offre prévue le 24 septembre 2025. La période de réservation s'étale du 19 juin au 7 juillet 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, le taux de chômage en avril s'élève à +4,6% contre attendu. En mars, il s'élevait à +4,5%.

En zone euro, l'indice Sentix de confiance en juin sera connu à 10h30.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine dans le rouge sur fond de faibles volumes en ce lundi de Pentecôte. La Chine et les Etats-Unis ont entamé ce lundi à Londres un nouveau round de négociations commerciales. Les stocks de grossistes sont ressortis outre-Atlantique supérieurs aux attentes en avril. Les investisseurs prendront notamment connaissance des données sur l'inflation américaine mercredi et de celles en France et en Allemagne vendredi. Le CAC 40 a reculé de 0,17% à 7791 points et l'EuroStoxx 50 de 0,17% à 5421 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé légèrement dans le vert alors que la Chine et les Etats-Unis entament à Londres un nouveau round de négociations commerciales. Les discussions porteront notamment sur les terres rares. Au chapitre des statistiques, les stocks de grossistes ont dépasse les attentes en avril. Côté valeurs, Warner Bros Discovery a bondi après avoir annoncé lundi sa scission en deux sociétés distinctes. Le Dow Jones a fini stable à 0,38% à 42761 points et le Nasdaq a progressé de 0,31% à 19591 points.