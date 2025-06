Légère hausse en vue avant l'inflation en Europe

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère progression, Wall Street étant parvenue à clôturer en territoire positif. Cette séance sera marquée par l'inflation en mai en zone euro à 11 heures et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en avril aux Etats-Unis à 16 heures. En Chine, le secteur manufacturier a connu sa première contraction en 8 mois du fait de la guerre commerciale. Après sa forte hausse de lundi, le marché du pétrole se stabilise. A Paris, Legrand poursuit ses acquisitions pour se renforcer dans les centres de données.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Legrand

Legrand a annoncé la poursuite de sa stratégie d’acquisitions « bolt-on », avec l’acquisition de Linkk Busway Systems. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Linkk Busway Systems est un spécialiste asiatique de référence en busbars - systèmes d’alimentation électrique par jeux de barres métalliques - de puissance, notamment pour les salles grises de centres de donnés. Basé en Malaisie, la société emploie plus de 240 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 45 millions d’euros.

Wavestone

Sur l’exercice 2024/2025, clos fin mars, Wavestone a enregistré une progression de 30% du résultat net à 75,9 millions d’euros. Le résultat opérationnel récurrent du cabinet de conseil a progressé de 17% à 119,1 millions d’euros, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente de 12,6%. Elle est conforme à l’objectif annuel révisé en décembre 2024 (12,5%). Pour rappel, la marge opérationnelle récurrente s’élevait à 13,1% en 2023/24 sur une base pro forma.

Vinci

Vinci a annoncé une opération de croissance externe en Colombie-Britannique au Canada. Le groupe de construction va acquérir Peters Bros Construction, une entreprise de travaux routiers qui emploie 140 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 90 millions de dollars canadiens en 2024, soit 57 millions d’euros. Avec cette opération, le Français va pouvoir augmenter sa présence dans l’ouest du Canada et renforcer ses synergies et ses capacités opérationnelles dans cette zone.

Sword Group

Sword Group a annoncé la conclusion de 6 nouveaux contrats stratégiques, d’une durée comprise entre 4 et 5 ans, avec des clients majeurs issus de ses secteurs clés : le sport, l’énergie, et les organisations internationales. « Ces nouveaux partenariats viennent sécuriser notre backlog à hauteur de 135 millions d’euros extensible à 200 millions d’euros », précise l’entreprise de services du numérique.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en mai en zone euro est attendue à 11 heures. Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes et les commandes aux entreprises en avril sont attendues à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,10% à 1,1430 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont légèrement reculé sur fond de regain de tensions commerciales. Donald Trump a indiqué vendredi soir qu'il prévoyait de porter les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium à 50%. Le gouvernement chinois a par ailleurs accusé ce lundi les États-Unis de " compromettre gravement " l'accord signé à Genève. Sur le plan statistique, la séance a été marquée en Europe par un secteur manufacturier qui a fait un pas de plus vers la reprise. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,19% à 7737,20 points et l’EuroStoxx50 a cédé 0,13% à 5369,67 points.

Hier à Wall Street

Après un début de séance dans le rouge, les indices américains ont fini en légère hausse. Ce revirement s'explique par une information de CNBC selon laquelle le président des États-Unis et son homologue chinois pourraient discuter au téléphone cette semaine, au moment où les relations entre les deux pays recommençaient à se dégrader. Au niveau des valeurs, BioNTech bondi après avoir signé un partenariat qui pourrait lui rapporter jusqu’à 11,1 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,08% à 43 305,48 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,67 % à 19 242,61 points.