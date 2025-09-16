Légère hausse en vue à Wall Street avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains devraient légèrement progresser, à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs anticipent une baisse de 25 points de base des taux directeurs, ce qui serait une première depuis décembre 2024. "Le discours de Jerome Powell " sera scruté mot à mot pour savoir si le cycle de baisse est ponctuel ", déclare John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,18% et 0,24%.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont rapidement digéré la baisse supérieure aux attentes de l’indice manufacturier Empire State du mois de septembre. Leurs regards sont désormais tournés vers la réunion de politique monétaire de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi. Ils anticipent une baisse de 25 points de base des taux directeurs, ce qui serait une première depuis décembre 2024. A la clôture, le S&P 500 a gagné de 0,47%, à 6 615 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,94%, à 22 348 points, soit deux nouveaux records en séance.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix des importations a augmenté de 0,3% en août après une progression de 0,2% en juillet. Il était attendu en baisse de 0,2%.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en août aux Etats-Unis contre un consensus de 0,2% après une hausse de 0,6% en juillet.

Les données sur la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août seront connues à 15h15 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et les données sur les stocks des entreprises en juillet à 16h.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google a annoncé mardi qu'il allait investir 6,80 milliards de dollars au Royaume-Uni, une annonce qui intervient dans le contexte de la visite d'Etat du président américain Donald Trump dans le pays, qui devrait donner lieu à une multitude d'accords commerciaux et de partenariats. La maison mère de Google a par ailleurs dépassé hier pour la première fois lundi la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Delta Airlines

Selon Reuters, l'administration américaine aurait ordonné à Delta Airlines et Aeromexico de dissoudre leur coentreprise d'ici au début de l'année prochaine. Cette société leur permettait de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacités de vols entre les États-Unis et le Mexique. En outre, Washington a également annoncé que des mesures pourraient être prises contre les pays européens concernant les restrictions imposées dans les aéroports.

Ford

Ford va supprimer jusqu'à 1 000 postes dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne. Pour justifier sa décision, le constructeur automobile américain évoque la faiblesse de la demande. La demande de véhicules électriques sur le Vieux-Continent est nettement en dessous des prévisions. Des indemnités de départ volontaire seront offertes aux personnes concernées, a précisé le groupe.

Moderna

Moderna a dévoilé des données positives lors d'un essai de phase 4 en cours évaluant l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de la formule 2025-2026 de Spikevax, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2 pour prévenir la Covid-19. Les données ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de huit des anticorps neutralisants dirigés contre ce variant chez les personnes âgées de 12 à 64 ans, présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.