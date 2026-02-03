Légère hausse du résultat avant impôt en 2025 pour Amundi
Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements affiche un coefficient d'exploitation ajusté de 52,1%, aidé par des charges d'exploitation ajustées en hausse "maîtrisée" de 6% par rapport à 2024 pro forma, à 1,78 MdEUR.
Toujours par rapport au pro forma 2024, ses revenus nets ajustés ont augmenté de 6% à 3,42 MdsEUR, tirés par l'ensemble des revenus d'activité, dont des commissions nettes de gestion en progression de 4%, portées par la progression des encours.
Toujours parmi ses revenus, Amundi fait aussi état de commissions de surperformance en croissance de 23% à 173 MEUR, en lien avec les bonnes performances de gestion, ainsi que de revenus de technologie en augmentation de 45% à 116 MEUR.
"2025 marque le lancement réussi de notre nouveau plan stratégique "Invest for the Future" avec une collecte record de 88 MdsEUR et des encours au plus haut, à 2,38 MdEUR", met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.
"Après avoir déployé avec succès notre capital excédentaire avec 4 opérations de croissance externes créatrices de valeur, nous proposons un dividende de 4,25 EUR par action pour 2025 et retournons 500 MEUR aux actionnaires via des rachats d'actions", poursuit-elle.
