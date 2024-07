Légère baisse du chômage au 2e trimestre (Dares)

(AOF) - En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a baissé de 0,4 % (soit 11 100 personnes) au deuxième trimestre et augmenté de 0,3 % sur un an, annonce la Dares. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a diminué de 0,1 % par rapport au trimestre précédent, tandis que celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) est resté stable. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C a diminué de 0,2 % sur ce trimestre (-11 600) et progressé de 0,8 % sur un an.

An compte ainsi 5 389 000 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France