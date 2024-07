Léger repli du risque politique français et rebond du CAC 40

Le rebond du marché parisien a bénéficié en particulier aux secteurs sanctionnés après l'annonce de la dissolution : la banque, la construction, les concessions et les services aux collectivités.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 48,5 en juin, ressortant sous le consensus s'élevant à 49,2. Il s'élevait à 48,7 en mai.

La situation politique en France a relégué au second plan les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier. En zone euro, cet indice, produit par S&P Global, s'est replié pour la quatrième fois au cours des cinq derniers mois en juin. "Ayant reculé de 47,3 en mai (un sommet de quatorze mois) à 45,8, il met en évidence (...) une accélération de la contraction en juin", explique l'agence de notation. Il était attendu à 45,6.

Le résultat le plus probable dimanche prochain est celui d'une majorité relative du Rassemblement national. Son "projet amendé a moins de chances, à première vue, de provoquer une surréaction du marché obligataire ou des tensions avec la Commission européenne, mais rien n'est sûr ", explique Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. En tout état de cause, il considère que " le risque politique français est là pour durer ".

" Le scénario central d'un parlement sans majorité justifie une prime de risque, sur la France et surtout sur l'Europe, un peu moins élevée qu'avant les élections, mais qui devrait persister dans le temps", prévient La Banque Postale AM.

Les résultats électoraux de dimanche semblent écarter les scénarios les plus noirs pour la communauté financière. Elle craignait tout particulièrement l'obtention de la majorité absolue par le Nouveau Front populaire - dont le programme est dispendieux et défavorable au milieu des affaires - ou par le Rassemblement national, dont le programme aurait potentiellement accru les déficits.

Le risque politique en France a légèrement reculé, comme en témoigne la compression du spread franco-allemand. Ce dernier est passé d'un peu moins de 80 points de base vendredi à un peu plus de 74 points de base aujourd'hui. Il s'était écarté de 30 points de base à 80 points de base au cours des 2 semaines suivant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. On notera que le resserrement d'aujourd'hui est intervenu car le rendement du 10 ans français a moins progressé que son équivalent allemand.

(AOF) - Les marchés actions européens - et en particulier français - se sont redressés grâce à un certain recul du risque politique en France à la suite du premier tour des élections législatives. L'indice CAC 40 a gagné 1,09% à 7561,13 points après avoir atteint 7688,20 points ce matin. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,85% à 4935,77 points. Aux Etats-Unis, Wall Street faisait preuve d'hésitations : le Dow Jones gagne 0,10% vers 17h30.

Léger repli du risque politique français et rebond du CAC 40

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.