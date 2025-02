Léger recul des ventes semestrielles de Teract, propriétaire de Jardiland

Le groupe de distribution Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise), un temps intéressé par un rapprochement avec Casino, a vu ses ventes reculer légèrement au premier semestre de son exercice décalé, à 396,1 millions d'euros (-0,3%), selon un communiqué jeudi.

( AFP / PATRICK BERNARD )

Teract a vu ses ventes résister "grâce à la bonne performance du secteur jardinerie/animalerie", qui représente l'essentiel de son chiffre d'affaires, à 324,3 millions d'euros (+0,2%).

En revanche, les ventes dans l'alimentaire ont reculé de 2,6% à 71,8 millions d'euros entre juillet et décembre 2024 par rapport à la même période un an auparavant.

"Dans le contexte économique tendu de l'année 2024 et celui toujours incertain de ce début d'année, Teract a démontré la bonne résistance de son modèle", a commenté son directeur général, Moez-Alexandre Zouari.

Les mesures de réduction des coûts vont s'accentuer, dit le groupe dans son communiqué, avec notamment un objectif de réduction des coûts de 15 millions d'euros d'ici la fin du mois de juin, "dont plus de 65% déjà réalisés au 31 décembre 2024".

Pour l'ensemble de l'exercice, il projette un chiffre d'affaires "de 900 à 950 millions d'euros, [conforme à] l'exercice écoulé", à condition qui n'y ait pas de "nouvelle dégradation de l'environnement" économique.

Teract est majoritairement détenu par le géant agro-industriel InVivo et est issu du rapprochement entre les activités de distribution de ce géant et un véhicule d'investissement financier, 2MX Organic, lancé par le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

L'entité publiera ses résultats du premier semestre le 26 mars.