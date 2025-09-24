Léger rebond en vue à Wall Street après les propos de Powell, Micron en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient légèrement rebondir à l'ouverture de la séance de mercredi, au lendemain du discours prononcé par Jerome Powell. " Si nous assouplissons (la politique monétaire) de manière trop soutenue, nous risquons de ne pas atteindre notre objectif en matière d'inflation et de devoir inverser la tendance par la suite pour la ramener pleinement à 2% ", a déclaré hier le président de la la Fed. Côté valeurs, Micron a annoncé un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq gagnent 0,13% et 0,19%.

Hier à Wall Street

Après la prudence jusqu’à la mi-séance, les indices américains ont finalement terminé la séance dans le rouge. Ils ont été affectés par les propos du président de la Réserve fédérale. Jerome Powell a indiqué que la Fed allait devoir trouver un équilibre entre l’inflation et le ralentissement du marché de l’emploi. Il n’a pas fermé la porte à de nouvelles baisses des taux mais il n’a pas donné d’indice sur le moment et l’ampleur. Le Dow Jones a reculé de 0,19 %, à 46 292,78 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,95 %, à 22 573,47 points et le S&P 500 a perdu 0,55 %, à 6 656,92 points.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d'août aux États-Unis, 1,330 million de permis de construire ont été enregistrés après 1,362 million en juillet. Le consensus visait 1,312 million.

Aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 16h des données sur les ventes de logements neufs au mois d'août.

Les données sur les stocks de pétrole hebdomadaires seront connues à 16h30.

Les valeurs à suivre

Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland, un spécialiste des solutions innovantes issues de la nature, et Alltech, un leader mondial de l'agriculture, ont annoncé la signature d'un accord définitif pour la création d'une co-entreprise nord-américaine dédiée à l'alimentation animale. Alltech y apportera ses activités Hubbard Feeds (États-Unis) et Masterfeeds (Canada), dont 18 usines américaines d'aliments pour animaux et 15 canadiennes. De son côté, ADM apportera 11 sites de production basés aux États-Unis.

Biogen

Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n'avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l'amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l'inclusion d'une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.

Micron

Sur l'exercice 2024/2025, les revenus de Micron s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an. Le fabricant de puces électroniques enregistre un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre : 11,3 milliards de dollars, contre 7,75 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur ce dernier trimestre, le résultat net (Gaap) ressort à 3,2 milliards de dollars, contre 887 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Paypal

L'entreprise américaine de service de paiement en ligne, Paypal, va engager 100 millions de dollars pour accélérer la croissance numérique au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif de cet investissement est " de stimuler l'innovation, soutenir les entrepreneurs et favoriser une croissance économique inclusive dans l'une des régions du monde où le commerce numérique connaît la plus forte croissance ".