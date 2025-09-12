Legence, soutenu par Blackstone, évalué à 2,75 milliards de dollars après la chute des actions lors de leur lancement

Legence LGN.O , un fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance soutenu par Blackstone, a fait ses débuts sur le Nasdaq avec une évaluation de marché de 2,75 milliards de dollars après que ses actions aient chuté de 3,6 % vendredi.

La ruée vers les offres publiques initiales après la fête du travail s'annonce comme l'une des plus actives depuis des années, les analystes estimant qu'elle pourrait être la plus rapide depuis le boom de 2021.

Bien que le marché ait connu des performances étonnantes le premier jour, les débuts les plus remarquables ont été réalisés par des sociétés financées par du capital-risque plutôt que par des fonds de capital-investissement.

"Étant donné que les opérations de capital-investissement sont des transactions structurées en capital qui ne rapportent rien à l'entreprise, il s'agit davantage d'un marché d'acheteurs. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que ces transactions soient très performantes au départ ", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Les actions de Legence ont ouvert à 27 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 28 dollars l'unité.

La société basée à San Jose, en Californie, a levé 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 26 millions d'actions dans la fourchette commercialisée de 25 à 29 dollars l'unité.

"Legence s'accompagne d'une dette importante et l'histoire récente montre que les investisseurs ont repoussé des opérations similaires financées par des fonds d'investissement privés après les débuts médiocres de SailPoint, NIQ et McGraw Hill", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche senior chez IPO Boutique.

Blackstone, qui a racheté Legence à la société de capital-investissement Gemspring Capital en 2020, introduit la société en bourse dans le cadre d'une initiative plus large visant à mettre sur le marché un plus grand nombre d'entreprises de son portefeuille.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre l'ardoise la plus chargée d'introductions en bourse depuis 2021.

Legence, qui conçoit et installe des systèmes tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation et des solutions d'efficacité énergétique, se concentre sur les secteurs à croissance rapide avec des bâtiments techniquement exigeants, y compris les sciences de la vie et les centres de données.