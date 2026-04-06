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Legence perd du terrain alors que Blackstone cherche à réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société d'ingénierie Legence

LGN.O perdent 4 % à 56,25 $ avant le marché ** La société annonce que le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N vendra 11 millions d'actions LGN ** BX avait précédemment vendu 8,4 millions d'actions LGN dans le cadre d'une offre secondaire élargie en décembre ** LGN, soutenu par Blackstone, est entré en bourse à New York en septembre, levant 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse ** LGN a 108 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre ** Goldman Sachs, Jefferies et BofA Securities agissent en tant que co-chefs de file de l'offre

** 15 courtiers sur 16 considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 1 comme "conservée"; la prévision médiane est de 62,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action LGN a progressé de 36,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLACKSTONE
113,060 USD NYSE 0,00%
LEGENCE RG-A
58,6800 USD NASDAQ 0,00%
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