Legal & General IM va créer de nouveaux fonds indiciels ESG sur la dette souveraine

- Legal & General Investment Management vient de s’associer avec Verik Maplecroft, une société d’analyse des risques, en vue de créer des fonds indiciels ESG (environnement, social, gouvernance) sur la dette souveraine.« Nous avons des projets passionnants pour développer de nouveaux fonds indiciels ESG souverains conçus par LGIM et basés sur les données de Verisk Maplecroft. De plus en plus de clients souhaitent une intégration ESG plus poussée de la dette souveraine. C’est l’occasion de créer des indices cohérents avec les valeurs des clients et cette collaboration nous aidera à y parvenir », a commenté Lee Collins, responsable de l’obligataire indiciel chez LGIM.L’intégration de l’ESG dans les investissements en obligations souveraines évolue, car de nombreux investisseurs commencent à se concentrer sur la meilleure façon d’intégrer l’ESG dans cette classe d’actifs. Cette collaboration permettra de créer des produits qui cherchent à diverger des sélections conventionnelles et des allocations pondérées en fonction des émissions de titres.« Les analyses ESG souveraines de Verisk Maplecroft s’appuient sur des milliers d’indicateurs géospatiaux, non structurés, structurés et notés par des experts à l'échelle infranationale et nationale, ainsi que sur une série de techniques de modélisation exclusives. Cela lui permet de générer des évaluations dynamiques et solides des questions ESG souveraines qui comptent le plus », détaille un communiqué.

Laurence Marchal