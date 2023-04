Legal & General IM s’associe à NTR pour lever un fonds d’énergies propres

- La société de gestion britannique Legal & General Investment Management et NTR, un spécialiste des énergies renouvelables, ont levé 390 millions d’euros lors du premier closing du fonds L&G NTR Cela Power (Europe).Ce fonds, domicilié au Luxembourg, est investi dans des infrastructures pour les énergies propres, comme l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie. Il est classé article 9 en vertu de la réglementation européenne sur les publications d’informations extra-financières SFDR.L&G et NTR travaillent ensemble depuis 2015, au moment où L&G est devenu investisseur clé dans les deux premiers fonds de NTR. En tant que gestionnaire d’actifs, NTR fournit le réservoir d’actifs dans lesquels le fonds peut investir et applique son expertise en matière de construction et de gestion d’actifs tout au long du cycle de vie des infrastructures d'énergie propre. En tant que gestionnaire de fonds, LGIM apporte ses capacités de distribution, de gestion et d’investissement.Ce produit se destine aux investisseurs institutionnels, et plus particulièrement aux fonds de pension, assureurs et fonds de dotation. Lors du premier closing, le fonds a obtenu des engagements de sociétés de gestion européennes, d’investisseurs institutionnels japonais et du NatWest Group Retirement Savings Plan. Enfin, Legal & General, la maison mère de LGIM, a investi 50 millions d’euros.Le fonds a déjà commencé à déployer son capital. En janvier, il a annoncé ses premières acquisitions : trois projets solaires pré-opérationnels en Espagne de BayWa r.e.

Laurence Marchal