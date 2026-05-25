Lectra rachète ses actions

Un peu plus de 112 000 actions ont été rachetées la semaine dernière.

Le spécialiste des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de l'automobile et de l'ameublement a dévoilé le détail de ses rachats d'actions.

Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'assemblée générale mixte du 29 avril dernier, Lectra a procédé au rachat de 112 550 de ses propres titres au cours de la semaine du 18 au 22 mai. La société a réalisé cette opération à un prix pondéré moyen journalier d'acquisition de 16,2947 euros. Elle a ainsi dépensé au total 1 833 968,485 euros.