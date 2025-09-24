Lectra, plus forte baisse du SRD à la clôture du mercredi 24 septembre 2025

(AOF) - Lectra (- 3,70%, à 23,45 euros)

Lectra a enchaîné une deuxième baisse à la suite. Le titre de la société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement affiche un repli de près de 10% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples créé en 1973 et présent dans 100 pays ;;

- Chiffre d’affaires de 478 M€ réalisé à pour près de 50 % dans la mode, puis l’automobile (airbags et sièges) et l’ameublement ;

- Ambition 2030 : positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile, l’automobile et l’ameublement via la constitution d’un patrimoine technologique élevé et la croissance externe ;

- Capital détenu à 12,7 % par le fondateur Daniel Harir i, Rudi de Winter étant président- directeur général du conseil de 8 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la récurrence des contrats (65 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel) et une forte génération d’autofinancement ;

- concentrée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, TextileGenesis puis Launchmetrics, et l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS,

- soutenue par une innovation dynamique (près de 12 % des revenus) ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Poursuite de la progression des prises de commandes ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 418 M€ et une trésorerie nette de 17 M€ .

=/ Défis /=

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Intégration de Launchmetrics (plateforme cloud de performance de marques de mode, beauté…) ;

- Après un repli du bénéfice au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé de 480 à 530 M€ de chiffre d’’affaires et de 85 à 107 M€ de résultat opérationnel ;

- Stratégie 2025 aux objectifs révisés en baisse : chiffre d’affaires supérieur à 600 M€, dont 15 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 % ;

- Dividende 2023 de 0,36 €.