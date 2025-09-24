 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 821,50
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lectra, plus forte baisse du SRD à la clôture du mercredi 24 septembre 2025
information fournie par AOF 24/09/2025 à 17:59

(AOF) - Lectra (- 3,70%, à 23,45 euros)

Lectra a enchaîné une deuxième baisse à la suite. Le titre de la société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement affiche un repli de près de 10% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples créé en 1973 et présent dans 100 pays ;;

- Chiffre d’affaires de 478 M€ réalisé à pour près de 50 % dans la mode, puis l’automobile (airbags et sièges) et l’ameublement ;

- Ambition 2030 : positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile, l’automobile et l’ameublement via la constitution d’un patrimoine technologique élevé et la croissance externe ;

- Capital détenu à 12,7 % par le fondateur Daniel Harir i, Rudi de Winter étant président- directeur général du conseil de 8 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la récurrence des contrats (65 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel) et une forte génération d’autofinancement ;

- concentrée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, TextileGenesis puis Launchmetrics, et l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS,

- soutenue par une innovation dynamique (près de 12 % des revenus) ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Poursuite de la progression des prises de commandes ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 418 M€ et une trésorerie nette de 17 M€ .

=/ Défis /=

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Intégration de Launchmetrics (plateforme cloud de performance de marques de mode, beauté…) ;

- Après un repli du bénéfice au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé de 480 à 530 M€ de chiffre d’’affaires et de 85 à 107 M€ de résultat opérationnel ;

- Stratégie 2025 aux objectifs révisés en baisse : chiffre d’affaires supérieur à 600 M€, dont 15 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 % ;

- Dividende 2023 de 0,36 €.

Valeurs associées

LECTRA
23,450 EUR Euronext Paris -3,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 17:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank