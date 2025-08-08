Leapmotor accélère son expansion mondiale avec le SUV B10
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:38
Présente dans plus de 30 pays avec 1 500 points de vente et de service, la marque lance le B10, premier SUV 100% électrique de sa série B, offrant jusqu'à 434 km d'autonomie et 17 aides à la conduite. Les premières unités sont exportées vers l'Europe via le navire Grande Tianjin, opéré par son partenaire logistique Grimaldi Group, qui assure une capacité mensuelle de 22 500 véhicules entre l'Asie et l'Europe.
Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'élargissement de gamme à tous les segments du marché mondial.
Valeurs associées
|7,968 EUR
|MIL
|+0,91%
A lire aussi
-
Deux touristes vietnamiens sont morts sur l'île de Milos en mer Egée, en Grèce, où des vents violents vendredi ont perturbé les liaisons maritimes avec les îles en pleine saison touristique, a-t-on appris auprès de la police portuaire. "Un homme et une femme ont ... Lire la suite
-
L'armée israélienne se préparait vendredi, sous les critiques internationales, à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le but de "vaincre" le Hamas et assurer la libération des otages. Après 22 mois d'une guerre ... Lire la suite
-
De Trump Media à Tesla , un nombre croissant d'entreprises misent massivement sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs. Une stratégie à fort potentiel mais à haut risque face à l'extrême volatilité des cryptomonnaies. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; KKR, Boeing, cours en avant-Bourse pour MP Materials et Expedia) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer