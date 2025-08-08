Leapmotor accélère son expansion mondiale avec le SUV B10 information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 12:38









(Zonebourse.com) - Steallantis rapporte que sa filale Leapmotor a livré 271 793 véhicules entre janvier et juillet 2025, soit une hausse de 149% sur un an, devenant la première start-up chinoise du NEV (véhicule à énergies nouvelles).



Présente dans plus de 30 pays avec 1 500 points de vente et de service, la marque lance le B10, premier SUV 100% électrique de sa série B, offrant jusqu'à 434 km d'autonomie et 17 aides à la conduite. Les premières unités sont exportées vers l'Europe via le navire Grande Tianjin, opéré par son partenaire logistique Grimaldi Group, qui assure une capacité mensuelle de 22 500 véhicules entre l'Asie et l'Europe.



Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'élargissement de gamme à tous les segments du marché mondial.





