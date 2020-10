Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LEAD 1-Arnaud Lagardère remporte une victoire en justice face à Vivendi et Amber Reuters • 14/10/2020 à 17:49









(Corrige la participation de Vivendi) par Mathieu Rosemain PARIS, 14 octobre (Reuters) - Arnaud Lagardère, qui bénéficie du soutien de Bernard Arnault, a remporté mercredi une victoire en justice face aux deux principaux actionnaires de son groupe, Vivendi VIV.PA et Amber Capital, dont la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) de Lagardère LAGA.PA a été rejetée. L'avocate du fonds activiste a confirmé que le tribunal de commerce de Paris avait rejeté la demande de convocation d'AGE déposée par Vivendi et Amber. "Nous sommes déboutés", a dit Diane Lamarche à Reuters. Vivendi, se disant confiant dans le bien-fondé de sa démarche, a annoncé dans la foulée son intention de faire appel de la décision du tribunal. Vivendi, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, et le fonds Amber, les deux principaux actionnaires de Lagardère, avaient saisi la justice pour réclamer une AGE dans l'espoir d'obtenir rapidement des sièges au conseil de surveillance du groupe, dans lequel Bernard Arnault, PDG de LVMH LVMH.PA , a récemment investi en soutien à Arnaud Lagardère. Vivendi et Amber détiennent respectivement près de 27% et 20% du capital de Lagardère SCA LAGA.PA , tandis que le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a franchi mardi le seuil de 15% du capital du groupe. Le fonds souverain qatari Qatar Holding, troisième actionnaire de Lagardère avec 13% du capital, a lui aussi demandé à être représenté au conseil de surveillance du groupe. Le titre Lagardère a clôturé en hausse de 0,4% mercredi soir. Il affiche une progression de 23% depuis le début de l'année. (Mathieu Rosemain, avec Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +0.12% LVMH Euronext Paris -1.09% LAGARDERE Euronext Paris +1.01% VIVENDI Euronext Paris +0.12%