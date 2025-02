"Nos économistes ont ajusté leurs prévisions pour la Banque du Japon la semaine dernière et s'attendent désormais à une nouvelle hausse des taux d'intérêt au cours de l'été", indique Commerzbank ce matin. "Une telle décision est désormais presque entièrement intégrée dans le marché pour le mois de juillet, ce qui a apporté un soutien important au yen ces dernières semaines".

(AOF) - La devise japonaise continue de se renforcer contre le dollar, l'économie nippone étant sur la voie d'une croissance solide. Le dollar perd 0,38% à 151,7655 yens après être tombé ce matin à 151,475 yen. Le Japon a enregistré une croissance de 2,8% au quatrième trimestre en rythme annuel. Elle s’est accélérée par rapport au troisième trimestre (1,7%) et elle a nettement dépassé le consensus de 1%. Le déflateur du PIB s'est en outre élevé à 2,8% entre octobre et décembre contre 2,4% au troisième trimestre.

Le yen soutenu par une croissance plus soutenue qu'anticipé

