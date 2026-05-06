Le yen s'envole soudainement, les marchés guettent une intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions et des détails sur l'intervention présumée de la semaine dernière)

Le yen japonais a bondi soudainement mercredi, une intervention présumée la semaine dernière ayant entraîné une remontée de la devise malmenée, tandis que les traders surveillent de près les prochaines mesures des autorités de Tokyo.

Le yen JPY=EBS s'établissait en fin de séance à 156.15 pour un dollar américain, en hausse de 1 % sur la journée. Les échanges étaient peu soutenus, les marchés japonais étant fermés pour cause de jour férié. Le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour commenter lorsque Reuters l'a contacté.

Les investisseurs se méfiaient d'une nouvelle intervention des autorités japonaises après que des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière que Tokyo était intervenue jeudi pour endiguer la baisse du yen. Des données publiées vendredi ont montré que Tokyo aurait dépensé jusqu'à 35 milliards de dollars pour soutenir le yen.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a mis en garde lundi contre les mouvements spéculatifs sur le marché des changes, après qu’une brève remontée du yen en début de semaine a déclenché des spéculations selon lesquelles Tokyo serait à nouveau intervenue pour soutenir la devise.

"Comme je l'ai répété à maintes reprises, nous prendrons des mesures décisives contre les mouvements spéculatifs, conformément à la déclaration signée entre le Japon et les États-Unis l'année dernière", a déclaré Mme Katayama aux journalistes après la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement en Ouzbékistan.

Les traders des banques mandataires se sont tenus prêts à recevoir des ordres d’intervention tout au long de la période des fêtes, a indiqué une source du marché à Reuters.