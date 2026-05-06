Le yen s'envole brusquement alors que les rumeurs d'intervention vont bon train

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* Le dollar/yen chute rapidement de 157,8 à 155

* Au moins quatrième flambée soudaine du yen au cours de la semaine écoulée

* Des sources et des données du marché monétaire laissent entrevoir une intervention de Tokyo

(Mise à jour des cours) par Rae Wee, Noriyuki Hirata et Ankur Banerjee

Le yen a bondi soudainement mercredi, alimentant les spéculations sur une nouvelle intervention de Tokyo, largement considérée comme l'artisan de la forte remontée de la devise malmenée la semaine dernière. Le Japon n'a pas confirmé qu'il achetait des yens, mais les responsables menacent d'intervenir depuis des mois. Des sources ont déclaré à Reuters que les autorités étaient intervenues la semaine dernière et les données du marché monétaire suggèrent qu'elles ont vendu environ 35 milliards de dollars.

La faiblesse du yen fait grimper l'inflation et le coût de la vie au Japon, et les responsables affirment que le frein sur l'économie devient palpable. Mais avec une monnaie flottant librement, toute intervention oppose les décideurs politiques aux traders qui vendent le yen depuis des années et qui ont rapidement freiné sa remontée mercredi. Le yen est passé d'environ 157,8 pour un dollar à 155 en une demi-heure de transactions clairsemées en raison des jours fériés lors de la séance asiatique. Il s'établissait en fin de séance à 156,06 en Europe, laissant le dollar en baisse de 1,15 % sur la journée. D'importantes offres ont été placées pour le dollar/yen à 156 sur la plateforme EBS, a déclaré à Reuters un trader s'exprimant sous couvert d'anonymat. Ce mouvement constitue au moins la quatrième hausse soudaine et inexpliquée du yen au cours des cinq dernières séances. Le yen s'est désormais apprécié de plus de 2,5 % face au dollar par rapport à la semaine dernière.

“Il s'agit manifestement d'une intervention”, a déclaré Yuji Saito, conseiller exécutif chez SBI FX Trade à Tokyo. Le taux de change est rapidement revenu à 156,4 pour un dollar, ce qui suggère que le marché résistait à toute intervention.

Le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette situation, le Japon étant en jour férié.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, avait mis en garde lundi contre les mouvements spéculatifs sur le marché des changes, après une brève remontée du yen en début de semaine.

“UN COUP DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE”

Les investisseurs se préparent à de nouveaux achats de yens par les autorités japonaises après que des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière que Tokyo était intervenue jeudi pour endiguer la baisse du yen.

Les traders des banques mandataires se tenaient prêts à recevoir des ordres d'intervention tout au long de la période des vacances de la Golden Week au Japon, a déclaré une source du marché à Reuters.

La hausse du yen mercredi s'est également produite alors que le dollar reculait globalement, porté par l'espoir d'une résolution du bras de fer entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz.

“Il est possible que les autorités aient décidé que c'était le bon moment pour donner un petit coup de pouce supplémentaire au yen”, a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics. “Cela dit, il pourrait simplement s'agir d'un volume de transactions réduit en raison des vacances.” Les analystes s’attendent à ce que l’impact de l’intervention soit temporaire et certains investisseurs ont vu dans la baisse du taux dollar/yen un point d’entrée idéal pour vendre à découvert la devise japonaise et ouvrir des “carry trades” qui tirent profit des écarts de taux d’intérêt. Les positions courtes sur le yen avaient atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de deux ans et les données de la CFTC attendues vendredi pourraient indiquer si celles-ci ont reculé à la suite des hausses de la devise.

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“Compte tenu des prix élevés de l'énergie et des taux d'intérêt réels nettement négatifs au Japon, auxquels s'ajoute la demande pour le dollar, Tokyo ne peut s'attendre à une baisse durable du USD/JPY”, a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING. “L'inconnue, cependant, serait de savoir si le Trésor américain va intervenir”, a-t-il ajouté, ce qui est une possibilité après une “ de vérification des taux” inhabituelle sur les cours du yen menée par la Fed de New York en janvier.

“Une intervention conjointe américano-japonaise visant à vendre des USD/JPY aurait un impact bien plus important qu’une intervention japonaise isolée. Dans ce cas, non seulement Washington soutiendrait le point de vue de Tokyo selon lequel le yen a été injustement pris pour cible, mais cela pourrait également donner l’impression que Washington estime que le dollar est trop fort.”