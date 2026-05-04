Le yen s'envole alors que le Japon s'attaque aux spéculateurs

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* Le yen s'apprécie fortement dans un marché peu actif

* Les traders soupçonnent une suite à l'intervention de la semaine dernière

* Les achats à Tokyo ne devraient pas inverser la tendance baissière du yen, selon les analystes

(Refonte de l'introduction, ajout d'un commentaire de Katayama au cinquième paragraphe et de nouveaux commentaires d'analystes) par Rae Wee

Une brève remontée du yen lundi a suscité des spéculations selon lesquelles le Japon aurait de nouveau cherché à défendre sa monnaie en chute libre, même si les analystes estiment que la pression devrait persister alors que le risque d'une nouvelle intervention officielle plane sur le marché.

Le yen stagne depuis des semaines à des niveaux proches de ses plus bas historiques en termes réels, les décideurs politiques mettant en garde contre le fait que sa faiblesse alimente l'inflation et pèse sur le coût de la vie.

Ces avertissements ont semblé se traduire en actions la semaine dernière, lorsque des sources ont indiqué à Reuters que les autorités avaient acheté des yens; les données du marché monétaire faisaient état d'environ 35 milliards de dollars de dépenses à l'origine d'un rebond soudain de 3 % jeudi.

Le mouvement de lundi a été plus modeste, faisant brièvement passer le yen d'environ 157,2 pour un dollar à un peu moins de 156 avant de s'inverser rapidement, le laissant proche de 157

JPY= . Les marchés ont considéré cette hausse comme un coup de semonce à l'intention des spéculateurs pariant contre la devise, bien que son rapide revirement ait souligné à quel point il sera difficile pour les autorités de contrer des années de déclin par la seule intervention.

Le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour commenter les mouvements du marché lorsque Reuters l'a contacté, ce jour férié au Japon.

La ministre des Finances, Satsuki Katayama, s'adressant à des journalistes en Ouzbékistan, a déclaré qu'elle n'avait aucun commentaire à faire lorsqu'on lui a demandé si les autorités étaient intervenues, selon Bloomberg.

"L'évolution récente du dollar/yen pourrait refléter soit une opération modeste et calibrée des autorités, soit simplement des mouvements de marché amplifiés par la faible liquidité de la Golden Week", a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management.

"Dans tous les cas, l'intention semble être de maintenir les marchés en alerte plutôt que de déployer toute la puissance de feu", a-t-il ajouté.

"En fin de compte, cependant, l'intervention ne fait que gagner du temps", et des mesures sur les taux d'intérêt sont nécessaires pour réellement redresser la situation.

DIFFICILE POUR L'INTERVENTION DE RENVERSER LA BAISSE DU YEN

Le yen est sous pression depuis des années, d'abord en raison des taux d'intérêt extrêmement bas au Japon, puis à cause des craintes que la Première ministre Sanae Takaichi n'envisage d'emprunter et de dépenser pour relancer la croissance, et maintenant en raison de son exposition au choc pétrolier mondial.

Les spéculateurs ont fortement misé sur cette faiblesse. Les positions courtes nettes sur le yen ont atteint leur plus haut niveau en près de deux ans la semaine dernière 1097741NNET , selon les dernières données de la CFTC, les baissiers ayant été enhardis par la décision de la Banque du Japon de maintenir ses taux d'intérêt inchangés il y a une semaine.

Il faudra attendre la fin de la semaine, lorsque les chiffres seront publiés, pour savoir si ces paris ont reculé et combien de temps durera la lutte entre les spéculateurs et les autorités.

"On observe généralement que lorsque les positions courtes spéculatives (yen) ne se résorbent pas après une intervention, les autorités ont tendance à recourir relativement rapidement à des interventions successives", ont indiqué les analystes de Barclays dans une note.

Pourtant, de nombreux analystes soulignent le contexte mondial et estiment que les récentes mesures prises par Tokyo ne changent guère les perspectives générales: les taux d'intérêt japonais restent inférieurs à l'inflation, et les marchés ne s'attendent plus à des baisses de taux aux États-Unis cette année.

"L'intervention n'affecte pas notre vision baissière à moyen terme sur le yen", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note à leurs clients, qui tablent sur un taux directeur dollar/yen à 164 à la fin de l'année.

"Pour des devises comme le yen – librement négociées dans un régime de taux directeur flottant et sur un marché de grande taille – il est difficile pour une intervention sur le marché des changes de stopper ou d’inverser une tendance dictée par les fondamentaux."

Oliver Levingston, stratège en devises chez Bank of America, prévoit un taux directeur dollar/yen plus ou moins stable, à 157, à la fin de l'année.

"Une hausse des taux de la Banque du Japon lors de la réunion de juin aiderait marginalement, mais la politique monétaire resterait en retard sur la courbe, limitant son efficacité pour soutenir le yen."