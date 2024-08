Le yen retrouve son niveau de vendredi

(AOF) - Le dollar gagne 1,55% à 146,729 yens contre un plus bas lundi à 141,69 yens. La Banque du Japon est intervenue verbalement alors que la forte hausse du yen lundi avait contribué à la déstabilisation des marchés via le dénouement des opérations de carry trade. Son gouverneur adjoint Shinichi Uchida a déclaré "que la Banque devait maintenir l'assouplissement monétaire avec le taux d'intérêt directeur actuel pour le moment, les évolutions des marchés financiers et des marchés des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays étant extrêmement volatiles".

Il a ajouté qu'elle "ne relèverait pas son taux d'intérêt directeur dans une situation d'instabilité des marchés financiers et des marchés de capitaux".

Selon MUFG, ces commentaires devraient contribuer à réduire le risque à court terme d'un dénouement encore plus important des opérations de portage sur le yen. Si les marchés financiers se stabilisent au cours des prochains mois, le spécialiste juge qu'une nouvelle hausse des taux n'est pas à exclure cette année si l'économie et les prix japonais évoluent conformément aux perspectives de la BoJ. Mais un report à l'année prochaine semble plus probable aujourd'hui.

Pour Commerzbank, ces "déclarations ne signifient pas nécessairement que le cycle (asthmatique) des taux d'intérêt au Japon est déjà terminé avant même d'avoir réellement commencé. Mais elles montrent que la BoJ ne réagit pas seulement de manière sensible si le yen se déprécie trop rapidement, mais aussi s'il s'apprécie trop vite".