Le yen japonais s'envole, les traders restent attentifs au risque d'intervention

Le yen bondit brusquement face au dollar

Les traders restent attentifs au risque d'intervention

La Banque du Japon laisse ses taux inchangés

Les traders spéculent sur le fait que la BOJ a procédé à une vérification des taux

(Précision: chute du dollar/yen lors de la séance de mi-journée aux États-Unis) par Tom Westbrook, Alun John, Anis mahmud et Hannah Lang

Le yen a fait un bond soudain face au dollar américain vendredi, les traders étant attentifs à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la monnaie japonaise, et certains spéculant sur le fait que les autorités pourraient avoir vérifié les taux auprès des banques.

Le dernier mouvement a vu le dollar tomber d'environ 157,60 yens à 156,02 JPY= , son niveau le plus faible en trois semaines, en l'espace d'une heure et demie. Le billet vert était en baisse de 1,4% à 156,34.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement ce qui a motivé ce mouvement, et si les autorités japonaises avaient déclenché une intervention d'achat de yens.

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, plus tôt dans la séance, a refusé de répondre aux questions sur les vérifications de taux, mais a déclaré que les autorités surveillaient de près les marchés des devises .

"Y a-t-il eu une confirmation formelle de leur intervention? Pas encore", a déclaré Eugene Epstein, responsable du négoce et des produits structurés chez Moneycorp dans le New Jersey. "Au minimum, il semble qu'ils vérifient probablement les taux."

Une "vérification des taux", c'est-à-dire la demande du prix qu'elles obtiendraient si elles souhaitaient entrer sur le marché, est un moyen que les autorités japonaises peuvent utiliser pour signaler qu'elles sont prêtes à le faire.

Les vérifications encourageraient les banques à mettre fin aux positions qui souffriraient d'une hausse soudaine du yen, ce qui expliquerait le mouvement soudain de hausse du yen, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Le mouvement de vendredi n'a pas été aussi spectaculaire que lorsque la BOJ est intervenue directement sur les marchés au cours des dernières années, mais il est intervenu soudainement, juste au moment où les échanges à Londres ont commencé.

Plus tôt dans la journée de vendredi, la BOJ avait maintenu ses taux inchangés . Le yen a commencé à s'affaiblir lors de la conférence de presse donnée par le gouverneur Kazuo Ueda après la décision.

Les traders ont également souligné le fait que le marché était déjà à cran.

"Le marché était positionné à la hausse sur l'USD-JPY avant la réunion de la BOJ et a augmenté ses positions longues après l'événement", a déclaré Nathan Swami, responsable des opérations de change pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie chez Citi à Singapour.

"Nous pensons que le mouvement rapide à la baisse du spot aujourd'hui est le résultat du déclenchement des stop loss dans un environnement de marché nerveux."

Une position longue sur un actif est une position qui s'attend à ce qu'il augmente, et un "stop-loss" est un ordre automatique qui prend effet lorsqu'un actif tombe à un prix prédéfini, déclenchant une vente pour limiter les pertes ultérieures.

Les opérateurs se sont montrés prudents face à une intervention des autorités japonaises lorsque le yen s'est approché de 160 pour un dollar.

La réalité d'une intervention peut parfois être déduite des données publiées par la BOJ le jour ouvrable suivant à 1800 JST (0900 GMT). Dans ce cas, ce sera lundi prochain.

PAS ENCORE?

Les analystes ont d'abord estimé que ce n'était pas une intervention.

"Je ne pense pas que cela vienne de la BOJ, Kazuo Ueda n'a pas dit grand-chose sur l'intervention sur le marché des changes", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et le marché des changes, chez Mizuho, à Tokyo.

"Cela ressemble à un mouvement tactique de la part de l'argent rapide qui pense que les hausses auront lieu plus tôt que prévu."

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi est devenue la Première ministre du Japon en octobre, chutant de plus de 4 % en raison des préoccupations budgétaires et s'approchant des niveaux qui ont suscité des avertissements verbaux et des craintes d'intervention.

La déroute des obligations a accentué la nervosité des investisseurs quant à la situation budgétaire du Japon, alors que Takaichi a convoqué des élections anticipées pour février et promis des réductions d'impôts, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d'État à des niveaux record.

La faiblesse du yen a conduit les autorités japonaises à avertir qu'elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour enrayer sa chute.

La ministre des finances Katayama a déclaré au début du mois de janvier qu'elle partageait avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen.

La dernière fois que Tokyo a dépensé 5,53 trillions de yens (35,18 milliards de dollars) en juillet 2024, c'était pour intervenir afin d'éloigner le yen de ses plus bas niveaux depuis 38 ans.

La monnaie est restée proche de l'extrémité la plus faible du canal 139-158 par dollar dans lequel elle s'est négociée en 2025, même si les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon se sont récemment réduits.