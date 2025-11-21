 Aller au contenu principal
Le X de Musk se rétablit pour la plupart des utilisateurs américains après une brève panne, selon Downdetector
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture complète suite à la fin de la panne)

Selon Downdetector.com, le X d'Elon Musk s'est rétabli pour la plupart des utilisateurs américains après une brève panne vendredi, quelques jours seulement après que la plateforme de médias sociaux ait été touchée par une perturbation liée au réseau de Cloudflare.

Moins de 500 problèmes ont été signalés sur la plateforme à 11 h 47 (heure de l'Est), contre un pic de plus de 20 500 incidents plus tôt dans la journée, selon le site web qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut différer de ce qui est indiqué, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En début de semaine, un pic de trafic inhabituel provoquant des erreurs dans le réseau NET.N de la société d'infrastructure web Cloudflare a empêché des milliers d'utilisateurs d'accéder à des plateformes telles que X, Canva, ChatGPT et Grindr.

Vendredi, selon Downdetector, Cloudflare était également hors service pour plus de 500 utilisateurs américains à 10 h 57 (heure de l'Est).

En octobre, une panne majeure du service cloud AWS d'Amazon

AMZN.O a provoqué une perturbation mondiale, affectant les propres services d'Amazon et des applications telles que Reddit RDDT.N , Roblox RBLX.N et Snapchat SNAP.N .

L'année dernière, en juillet, une mise à jour du logiciel CrowdStrike CRWD.O a provoqué des pannes généralisées des systèmes Microsoft , perturbant les compagnies aériennes, les soins de santé, le transport maritime et la finance.

