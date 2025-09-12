Le Washington Post rapporte que les fonctionnaires de Trump établissent un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID

Les autorités sanitaires de Trump envisagent d'établir un lien entre les vaccins contre le coronavirus et le décès de 25 enfants, alors qu'elles envisagent de limiter l'accès aux vaccins, a rapporté vendredi le Washington Post, citant quatre personnes au fait de la question.

Les conclusions semblent être basées sur des informations soumises au système fédéral de notification des événements indésirables liés aux vaccins qui contiennent des rapports non vérifiés d'effets secondaires ou de mauvaises expériences avec les vaccins, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas vérifié le rapport de manière indépendante.

Les actions des fabricants de vaccins Moderna MRNA.O ont chuté de plus de 7 %, tandis que Pfizer PFE.N et Novavax

NVAX.O ont glissé de près de 3 %.

Les responsables de la santé de Trump prévoient d'inclure l'allégation de décès pédiatriques dans une présentation la semaine prochaine à un groupe influent de conseillers des Centres de contrôle et de prévention des maladies qui envisagent de nouvelles recommandations pour le vaccin COVID, a ajouté le rapport.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, critique de longue date des vaccins, a considérablement réduit les recommandations relatives au vaccin COVID-19. L'agence a abandonné les recommandations de vaccination systématique pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes en bonne santé, et a réduit l'éligibilité aux adultes plus âgés et aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Ce changement de politique a suscité des réactions négatives de la part d'organisations médicales et de santé publique, notamment de l'Académie américaine de pédiatrie, qui continue de recommander la vaccination par le COVID-19 pour les enfants et les femmes enceintes.

Robert F. Kennedy Jr. a également réduit le financement de la recherche sur les vaccins et évincé le directeur du CDC, qui formule les recommandations américaines en matière de vaccins.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux et les fabricants de vaccins n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.