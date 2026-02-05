 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Washington Post de Jeff Bezos, en difficulté, taille dans sa rédaction
information fournie par AFP 05/02/2026 à 08:01

L'immeuble des bureaux du Washington Post à Washington, le 4 février 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

L'immeuble des bureaux du Washington Post à Washington, le 4 février 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Le Washington Post, propriété du multimilliardaire Jeff Bezos, a commencé mercredi à licencier des centaines de journalistes, une ancienne figure du journal en difficulté depuis des années dénonçant un jour "sombre" pour ce pilier de la presse américaine.

L'hémorragie, qui frappe l'ensemble des services du quotidien, survient sur fond de rapprochement du fondateur d'Amazon avec Donald Trump, un président qui attaque la presse traditionnelle depuis son retour au pouvoir.

Le nombre de suppression de postes n'a pas été communiqué. Selon le New York Times, environ 300 journalistes sur 800 sont licenciés.

Cette restructuration destinée à réformer un journal "d'une autre époque" "inclut des réductions substantielles d'effectifs" et doit "sécuriser" son avenir, a expliqué le directeur exécutif du journal Matt Murray, qui reconnait un travail "difficile, mais essentiel."

Une grande partie des correspondants à l'étranger, dont l'intégralité de ceux couvrant le Moyen-Orient, ont été licenciés, a déclaré l'un d'eux à l'AFP. Parmi eux, Lizzie Johnson dit avoir été licenciée alors qu'elle se trouve en plein reportage sur le front en Ukraine. "Je suis bouleversée", a-t-elle écrit sur X.

Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, le 2 février 2025 à Cap Canaveral, en Floride ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, le 2 février 2025 à Cap Canaveral, en Floride ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Les services des sports, des livres, du podcast, des pages locales ou de l'infographie sont aussi particulièrement touchés voire presque intégralement supprimés.

"On ne peut pas vider une rédaction de sa substance sans conséquences sur sa crédibilité, son influence et son avenir", a dénoncé le Post Guild, le syndicat du journal.

"C'est l'un des jours les plus sombre de l'histoire" du journal, a regretté sur Facebook Martin Baron, ex-rédacteur en chef du journal et figure du journalisme américain. Il dénonce sans fard les "efforts écoeurants" de Jeff Bezos "pour s'attirer les faveurs" de Donald Trump, y voyant "un cas d'école" de "l'autodestruction quasi instantanée d'une marque".

- Réforme en 2024 -

Le Washington Post, connu pour avoir révélé le scandale du Watergate ou les Pentagon Papers et qui a reçu 76 prix Pulitzer depuis 1936, est en crise depuis des années.

Durant le premier mandat de Donald Trump, le journal s'était plutôt bien porté grâce à sa couverture jugée sans concession. Après le départ du milliardaire républicain de la Maison Blanche, l'intérêt des lecteurs s'était émoussé et les résultats ont commencé à dégringoler.

L'immeuble des bureaux du Washington Post à Washington, le 4 février 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

L'immeuble des bureaux du Washington Post à Washington, le 4 février 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Le journal a perdu 100 millions de dollars en 2024, rapport le Wall Street journal.

A l'automne 2024, le Washington Post n'avait pas publié d'éditorial pour soutenir Kamala Harris dans la campagne présidentielle face à Donald Trump, alors qu'il avait soutenu les candidats démocrates aux présidentielles de 2008, 2012, 2016 et 2020.

Beaucoup y ont vu la main de Jeff Bezos, qui, trois mois plus tard, s'est affiché au premier rang de la cérémonie d'investiture de Donald Trump.

Selon la presse, cette décision avait fait fuir de nombreux abonnés.

Les entreprises de M. Bezos ont d'importants contrats avec l'Etat fédéral, du stockage de données à l'espace. Selon les médias américains, Amazon a financé à hauteur de 75 millions de dollars le récent documentaire sur la première dame Melania Trump.

- New York Times en forme -

"Imprimer des fausses nouvelles n'est pas un modèle économique rentable", a réagi sur X Steven Cheung, porte-parole de la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump s'entretient avec des journalistes, aux côtés du directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung (c), à bord d'Air Force One, en route de Miami, en Floride, à la Maison Blanche, le 19 février 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Le président américain Donald Trump s'entretient avec des journalistes, aux côtés du directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung (c), à bord d'Air Force One, en route de Miami, en Floride, à la Maison Blanche, le 19 février 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

L'exécutif américain multiplie depuis un an les attaques contre la presse traditionnelle, entre restrictions d'accès, procédures en justice et discours accusateurs.

Une vaste réorganisation de la rédaction du Washington Post lancée en 2024 avec une nouvelle direction avait secoué en interne, et de nombreux journalistes étaient partis travailler pour la concurrence.

Emmanuel Felton, reporter chargé de couvrir les questions raciales, a annoncé son licenciement sur X. "Ce n'était pas une décision financière, mais bien idéologique", a-t-il accusé.

Contraste saisissant, le New York Times, grand rival du Washington Post, a annoncé mercredi avoir recruté en 2025 plus d'un million d'abonnés numériques, pour près de 13 millions au total, confirmant sa position dominante sur le marché américain de la presse écrite.

Jeff Bezos, dont la fortune est aujourd'hui estimée à 245 milliards de dollars par Forbes, avait racheté le Washington Post en 2013.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,9800 USD NASDAQ -2,36%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Prudence attendue à la Banque d'Angleterre, préoccupée par la hausse des salaires
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:09 

    La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    BCE: l'euro fort et l'inflation au ralenti en ligne de mire jeudi
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:08 

    La Banque centrale européenne est attendue jeudi pour commenter la vigueur de l'euro et le ralentissement de l'inflation, sans toutefois dévoiler une orientation future sur ses taux, selon les observateurs. La semaine dernière, l'euro a brièvement dépassé 1,20 ... Lire la suite

  • Sophie Adenot à Cologne en Allemagne le 5 janvier 2026 ( AFP / Pau Barrena )
    Sophie Adenot, une vie à rêver d'espace
    information fournie par AFP 05.02.2026 08:07 

    De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française, a suivi un parcours d'exception pour atteindre son rêve: l'espace. "Sophie est née astronaute", dit d'elle Claudie ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Raytheon (RTX) en contrat avec la défense américaine pour produire plus de missiles
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:07 

    L'entreprise d'armement Raytheon, filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX, a annoncé mercredi cinq contrats avec le ministère américain de la Défense destinés à accroître drastiquement sa production de missiles, dont les Tomahawk. Soulignant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank