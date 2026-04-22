Le voyagiste TUI lance un avertissement sur résultats en raison de la guerre en Iran

TUI TUI1n.DE a abaissé mercredi sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) pour l'ensemble de l'exercice et suspendu son objectif de chiffre d'affaires, invoquant les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

Le groupe touristique allemand table désormais sur un Ebit sous-jacent compris entre 1,1 milliard et 1,4 milliard d'euros pour son exercice fiscal se terminant en septembre 2026. Le voyagiste prévoyait auparavant une hausse de 7% à 10 % par rapport aux 1,4 milliard enregistrés l'année précédente.

"Tout en continuant d’afficher une forte amélioration opérationnelle au premier semestre de l’exercice 2026, le conflit en cours au Moyen-Orient et l’incertitude quant à sa durée continuent de limiter la visibilité à court terme et d’inciter les consommateurs à la prudence", a déclaré le groupe dans un communiqué.

TUI a indiqué que ses divisions Markets + Airline et Hotels & Resorts ont souffert d'un déplacement partiel de la demande des clients des destinations de la Méditerranée orientale vers celles de la Méditerranée occidentale en raison du conflit au Moyen-Orient, les clients faisant preuve de plus de prudence et réservant à la dernière minute.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)