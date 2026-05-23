Le vol du Starship de SpaceX a atteint la plupart des objectifs lors d'un test préalable à son introduction en Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ce lancement marque le 12e vol d'essai de la campagne Starship depuis 2023

* La dernière sortie de Starship est suivie de près avant l'introduction en Bourse de SpaceX

* La fusée remaniée est conçue pour être plus puissante et plus agile

(Ajout de détails sur le vol aux paragraphes 1, 5 à 7, 12 à 13 et 16; commentaire de Musk au paragraphe 8; réaction des analystes aux paragraphes 9 et 10; contexte) par Steve Nesius et Steve Gorman

SpaceX a mené à bien vendredi un vol d'essai largement réussi de sa fusée Starship de nouvelle génération, déployant une série de satellites factices et effectuant un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien lors des débuts à haut risque de ce véhicule récemment modernisé, alors que la société d'Elon Musk se prépare à entrer en Bourse.

Le dernier lancement sans équipage de Starship – conçu pour permettre des lancements plus fréquents de satellites Starlink et pour envoyer de futures missions de la NASA sur la Lune – a marqué une étape clé pour le véhicule après des mois de retards dans les essais. Ce résultat pourrait également renforcer la confiance des investisseurs avant l'introduction en Bourse de SpaceX le mois prochain, qui devrait être la plus importante de l'histoire.

Starship, dont le développement en tant que vaisseau spatial entièrement réutilisable a coûté plus de 15 milliards de dollars à SpaceX, est essentiel aux objectifs de Musk: réduire les coûts de lancement, développer son activité Starlink et poursuivre des ambitions allant de l'exploration de l'espace lointain aux centres de données orbitaux – autant d'éléments pris en compte dans sa valorisation visée de 1.750 milliards de dollars pour son introduction en Bourse.

Le lancement de vendredi a marqué le 12e vol d'essai d'un prototype de Starship par SpaceX depuis 2023 et le premier de sa version V3, une mise à niveau majeure tant du vaisseau de croisière que de son propulseur Super Heavy, ainsi que le premier décollage depuis une rampe de lancement spécialement conçue pour la nouvelle fusée.

“UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE”

SpaceX comptait sur un vol d'essai réussi pour étayer son argument selon lequel la fusée la plus grande et la plus puissante jamais lancée est sur le point d'être commercialisée, après des années de revers spectaculaires et de retards de développement. Le test de vendredi semble avoir atteint la plupart de ses principaux objectifs.

L'imposant véhicule, composé du vaisseau spatial Starship (étage supérieur) empilé au sommet d'un propulseur Super Heavy, a décollé vers 17h30 (heure du Centre) (22h30 GMT) depuis les installations de SpaceX à Starbase, au Texas, dans le golfe du Mexique près de Brownsville.

Quelques minutes plus tard, les deux étages se sont séparés proprement, laissant le vaisseau Starship poursuivre sa phase de croisière malgré la perte d’un de ses six moteurs, puis larguer sa charge utile simulant un satellite avant de survivre à une rentrée atmosphérique enflammée et à un amerrissage. Son vol a duré un peu plus d’une heure au total.

L'étage inférieur Super Heavy est retombé séparément dans le golfe environ six minutes après le décollage, comme prévu, mais la fusée d'appoint n'a pas réussi à effectuer la mise à feu de retour prévue de ses moteurs après s'être séparée de Starship.

Musk s'est réjoui du résultat dans un message publié sur sa plateforme X, félicitant son “équipe SpaceX pour ce premier lancement et atterrissage épique du Starship V3!”

Kathleen Curlee, analyste de recherche au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’université de Georgetown, a salué ce vol comme “une nouvelle avancée significative dans la stratégie globale de SpaceX visant à développer la capacité de lancement nécessaire pour soutenir les ambitions grandissantes de l’entreprise dans l’espace.”

Bien que le vol ait rencontré “quelques anomalies”, a déclaré Mme Curlee, “l’essai semble avoir atteint plusieurs objectifs clés et fournira à SpaceX des données opérationnelles et techniques importantes pour l’avenir.”

Une retransmission en direct du décollage par SpaceX a montré la fusée, haute de plus de 40 étages, s'élevant de la tour de lancement tandis que les 33 moteurs Raptor du Super Heavy s'allumaient dans un rugissement, projetant une boule de flammes et des nuages de vapeur et d'échappement.

L'essai s'est terminé environ 65 minutes plus tard lorsque le vaisseau Starship a traversé l'atmosphère terrestre à toute vitesse et s'est posé dans l'océan Indien, le nez en l'air comme prévu, avant de basculer dans la mer et d'exploser en une boule de feu, sous les acclamations bruyantes des employés de SpaceX qui s'étaient rassemblés pour regarder la retransmission du vol.

SpaceX avait déclaré avant le lancement qu'il ne tenterait pas de faire atterrir en toute sécurité ni de récupérer le propulseur ou l'étage supérieur du Starship, même si tout se déroulait comme prévu.

Au cours de sa phase de croisière suborbitale, Starship a largué avec succès, un par un, sa charge utile composée de 20 satellites Starlink factices, ainsi que deux véritables satellites modifiés qui ont balayé le bouclier thermique du vaisseau spatial et transmis des données aux opérateurs au sol pendant la descente du véhicule.

Compte tenu de la défaillance de l'un des six moteurs de Starship au début du vol, les contrôleurs de mission ont décidé de ne pas tenter le rallumage des moteurs en orbite prévu avant la rentrée atmosphérique.

Mais le vaisseau a tout de même effectué une manœuvre de rentrée atmosphérique à la toute fin de son vol, ainsi que plusieurs manœuvres délibérément destinées à soumettre le vaisseau spatial à des contraintes maximales. Starship a mené à bien ces manœuvres sans encombre pour sa descente finale contrôlée.

SOUS LE REGARD ATTENTIF DES INVESTISSEURS AVANT L'INTRODUCTION EN BOURSE

Le vol d'essai n° 12 de la campagne Starship était suivi de près par les investisseurs à trois semaines de l'introduction en Bourse, qui pourrait devenir la première entrée en Bourse américaine à dépasser les 1 000 milliards de dollars et transformer immédiatement SpaceX en l'une des sociétés cotées en Bourse les plus valorisées au monde.

L'avenir des activités les plus lucratives de SpaceX, centrées sur son opération Starlink et ses projets de centres de données orbitaux, dépend en grande partie de la capacité de Starship à les acheminer dans l'espace.

Si Musk a publiquement pris avec philosophie les revers essuyés lors des précédents vols d'essai, il reste à voir comment les investisseurs concilieront l'appétit de l'entrepreneur milliardaire pour la prise de risques à court terme avec ses aspirations à plus long terme en matière de voyages spatiaux lunaires et interplanétaires.

La culture d'ingénierie de SpaceX, considérée comme plus tolérante au risque que celle de nombreux acteurs plus établis de l'industrie aérospatiale, repose sur une stratégie d'essais en vol qui pousse les engins spatiaux nouvellement développés jusqu'au point de défaillance, puis affine les améliorations par des répétitions fréquentes.

Musk, qui a fondé sa société de fusées basée en Californie en 2002, a déclaré il y a un an qu’il prévoyait que Starship effectuerait son premier voyage sans équipage vers Mars à la fin de 2026, un objectif désormais clairement hors de portée.

La version V3 intègre une multitude d’améliorations destinées à perfectionner les capacités du véhicule pour des missions au-delà de l’orbite terrestre basse, domaine d’activité actuel du système de lancement phare de SpaceX, composé d’un propulseur Falcon 9 ou Falcon Heavy et d’une capsule Dragon.

L'une des principales améliorations apportées au propulseur Super Heavy est la refonte de ses moteurs Raptor afin de produire une poussée plus importante à partir d'une conception nettement plus légère.

Le système de propulsion de l'étage supérieur du Starship a également été perfectionné pour les missions de longue durée, avec des mécanismes permettant l'amarrage entre vaisseaux, le ravitaillement en carburant dans l'espace et une maniabilité accrue.

Plusieurs navires ravitailleurs Starship seraient nécessaires pour mener à bien l'opération de ravitaillement en orbite – une procédure risquée et non éprouvée requise par la stratégie de SpaceX pour sa première mission d'alunissage, prévue pour 2028.

Tout cela a été intégré au contrat de plus de 3 milliards de dollars remporté par SpaceX en 2021 dans le cadre du programme Artemis de la NASA , l'initiative américaine visant à renvoyer des astronautes sur la surface de la Lune plus tard dans la décennie, pour la première fois depuis 1972. Ces projets placent Starship au centre d'une nouvelle course à l'espace avec la Chine, qui vise son propre alunissage habité en 2030.