Le Vietnam donne 550.000 masques à cinq pays de l'Union européenne

HANOI, 7 avril (Reuters) - Le Vietnam a remis mardi 550.000 masques à cinq pays de l'Union européenne, dont la France, l'Italie et l'Espagne, pour les aider à contenir l'épidémie de coronavirus qui a tué plus de 75.000 personnes dans le monde. Ces masques, conçus dans un tissu antimicrobien, ont été donnés aux ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de Grande-Bretagne à Hanoi, a précisé le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Vietnam, qui compte à ce jour 245 cas de coronavirus mais officiellement aucun décès lié à ce virus apparu en Chine en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays, a également fourni des masques et d'autres équipements médicaux à d'autres pays, dont la Chine, le Cambodge et Laos, a-t-il précisé. (Khanh Vu, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

