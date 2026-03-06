Le Viêt Nam envisage de conclure de nouveaux accords 5G avec des entreprises technologiques chinoises, selon des sources, malgré les avertissements des États-Unis

* Les accords feraient suite aux contrats 5G signés l'année dernière par Huawei et ZTE avec des partenaires vietnamiens

* Les contrats pourraient précéder une éventuelle visite en Chine du dirigeant vietnamien To Lam, selon une source

* Les États-Unis avertissent que les fournisseurs chinois de 5G pourraient poser des risques de sécurité

par Francesco Guarascio et Phuong Nguyen

L'opérateur de télécommunications vietnamien Mobifone, détenu par la police, est en pourparlers avec des entreprises technologiques chinoises au sujet de nouveaux contrats pour construire des parties de son réseau 5G, ont déclaré trois personnes informées du plan, malgré les avertissements des États-Unis concernant les risques pour la sécurité à la suite de contrats antérieurs.

Les discussions précèdent une visite prévue en Chine du dirigeant vietnamien To Lam dans les semaines à venir, a déclaré l'une des sources, dans un nouveau signe de réchauffement des liens entre les deux voisins communistes.

Tout accord de Mobifone suivrait les leaders du marché Viettel et VNPT, qui ont signé des contrats de fourniture de 5G l'année dernière avec ZTE et Huawei, dans un changement notable après des années de prudence à l'égard de la technologie 5G chinoise dans le cadre du réchauffement des liens bilatéraux .

Mobifone prévoit de lancer un appel d'offres pour déployer des antennes avancées, connues sous le nom de stations de base, pour son infrastructure 5G, ce qui devrait amener les entreprises chinoises à développer une partie substantielle de son réseau, ont déclaré les trois personnes, refusant d'être nommées car l'information n'était pas publique.

Deux d'entre elles ont cité d'éventuels quotas pour les entreprises chinoises. L'autre a déclaré que la décision d'attribuer des contrats aux Chinois avait déjà été prise.

Les sources n'ont pas précisé quel fournisseur chinois pourrait obtenir de nouveaux contrats, mais l'une d'entre elles a déclaré que Mobifone avait discuté du nouvel appel d'offres avec le géant de la technologie Huawei. L'entreprise publique ZTE 000063.SZ est le plus grand rival chinois de Huawei.

Huawei, ZTE, Mobifone et le ministère vietnamien des affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Mobifone, qui a été placé sous la tutelle du ministère vietnamien de la sécurité publique l'année dernière, est le troisième opérateur de télécommunications du pays.

L'appel d'offres ne couvrirait pas les grandes villes, ont déclaré deux des sources, mais permettrait d'étendre l'infrastructure de Mobifone qui, bien que limitée, est déjà déployée dans des endroits stratégiques.

Mobifone ne divulgue pas l'emplacement de ses tours 5G existantes, mais une visite récente sur un toit dans le centre de Ho Chi Minh Ville, le centre d'affaires du Vietnam, a montré une station de base 5G Huawei déjà montée sur une tour portant le logo de Mobifone, à proximité du consulat général des États-Unis et des bureaux de gouvernements et d'entreprises étrangers.

LE VIETNAM A CONVENU EN 2020 D'INTERDIRE À HUAWEI ET ZTE L'ACCÈS AU RÉSEAU 5G

En 2020, le Viêt Nam a rejoint l'initiative "Clean Network" du gouvernement américain et s'est engagé à ne pas utiliser les équipements 5G des deux entreprises chinoises.

Interrogé sur les derniers projets vietnamiens, un porte-parole du département d'État américain a déclaré à Reuters que les pays devraient donner la priorité à la sécurité nationale plutôt qu'à des équipements à bas prix pour les infrastructures critiques.

"Les services de renseignement et de sécurité chinois peuvent légalement contraindre les citoyens et les entreprises chinois à partager des données sensibles ou à accorder un accès non autorisé aux systèmes de leurs clients", a ajouté le porte-parole, refusant de commenter les communications avec le Vietnam ou d'autres gouvernements.

Huawei et ZTE sont interdits d'accès aux réseaux de télécommunications américains parce que Washington les a désignés comme des "menaces pour la sécurité".

Lors d'une réunion avec une délégation qui accompagnait M. Lam lors d'une visite à Washington en février, des fonctionnaires américains ont averti que les futurs investissements américains au Viêt Nam pourraient être compromis par la dépendance à l'égard de fournisseurs de réseaux non fiables, a déclaré l'une des sources.

Cela fait suite aux inquiétudes soulevées par des fonctionnaires occidentaux après que le Viêt Nam a attribué des contrats 5G à des entreprises chinoises l'année dernière, et aux avertissements de Washington à Hanoi sur l'utilisation de la technologie chinoise dans les câbles sous-marins.

Les réseaux de télécommunications sont vulnérables aux écoutes téléphoniques et à la surveillance, et les systèmes 5G sont considérés comme particulièrement sensibles parce que leurs antennes traitent les données, au lieu de simplement relayer les informations vers les installations centrales comme le font les technologies 4G et précédentes.

Une autre source a déclaré que les préoccupations concernant le déploiement sécurisé de la 5G ont également fait surface, bien que de manière moins importante, dans les discussions entre les États-Unis et le Vietnam sur les droits de douane.

Les responsables vietnamiens ont fait valoir que les équipements de télécommunications chinois étaient moins chers et plus fiables, tout en minimisant les risques en matière de sécurité.

Huawei a perdu plusieurs appels d'offres 5G au Viêt Nam, tandis que la majeure partie du réseau 5G du pays a été construite jusqu'à présent par les fournisseurs européens Ericsson ERICb.ST et Nokia NOKIA.HE , le fabricant de puces américain Qualcomm QCOM.O étant également impliqué dans le déploiement.

En février, Hanoi a également approuvé le service américain d'internet par satellite Starlink à des conditions préférentielles dans le cadre d'un projet pilote.