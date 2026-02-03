Le vice-président exécutif de Novo Nordisk chargé de la stratégie des produits et du portefeuille et le vice-président exécutif des opérations aux États-Unis démissionnent

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mardi que son vice-président exécutif chargé de la stratégie des produits et du portefeuille, Ludovic Helfgott, et son vice-président exécutif chargé des opérations aux États-Unis, Dave Moore, quittaient leurs fonctions.