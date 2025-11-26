 Aller au contenu principal
Le vert reste la couleur dominante sur les marchés européens
information fournie par AOF 26/11/2025 à 17:51

(AOF) - Les marchés actions européens ont prolongé leur mouvement de hausse, bénéficiant des espoirs d'un retour de la paix en Ukraine. La perspective de plus en plus nette d'une baisse des taux de la Fed, lors de sa prochaine réunion au mois de décembre (9 et 10), a également bénéficié aux Bourses mondiales. L'indice CAC 40 a gagné 0,88% à 8096,43 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5648,60 points. Le vert était également la couleur dominante à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,88% vers 17h30.

Les marchés américains seront fermés demain pour Thanksgiving et la séance de vendredi sera écourtée.

Les investisseurs ont pris connaissance d'une série de statistiques économiques américaines. Les commandes de biens durables ont progressé de 0,5% en septembre, une hausse conforme aux prévisions des analystes. En août, elles avaient rebondi de 3%. En données core, hors éléments de transport, la hausse est de 0,6%, après une augmentation de 0,5% le mois précédent.

La semaine dernière, les nouvelles demandes d'allocation chômage ont reculé, alors qu'elles étaient attendues en légère hausse. Elles se sont ainsi installées à 216 000 unités, contre des attentes à 226 000 et un précédent à 222 000.

L'indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, s'est affaissé nettement plus que prévu. En novembre, il est tombé à 36,3 points, contre des attentes à 43,5 et un précédent à 43,8 points. A 36,3 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024.

Sur le marché des taux aux Etats-Unis, le rendement du 10 ans américain a gagné 1,5 point de base à 4,015%.

Du côté de la cote, Valneva a bondi grâce des résultats favorables pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

